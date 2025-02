Zelenski v Kijevu z odposlancem ZDA za Rusijo in Ukrajino

"Na zahtevo ameriške strani format srečanja predvideva protokolarno snemanje in ne vključuje izjav ali vprašanj," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Keith Kellogg je v Kijev prispel v sredo, ko je tudi ocenil, da je obisk priložnost za morebitna pogajanja. "Poslušali bomo. Pripravljeni smo zagotoviti, kar je potrebno. Razumemo tudi potrebo po varnostnih jamstvih," je še dejal.

Ameriški odposlanec se je pred tem v Bruslju med drugim srečal tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je poudarila, da je EU pripravljena sodelovati z ZDA v prizadevanjih za trajen in pravičen mir v Ukrajini.

Ta teden se je zvrstilo že več srečanj o vojni v Ukrajini. Med drugim je Pariz gostil dve srečanji o Ukrajini, v Rijadu pa so potekali pogovori delegacij ZDA in Rusije, ki sta se dogovorili o sestavi ekip za pogajanja o končanju vojne.

Predsednik ZDA Donald Trump je po nastopu mandata prejšnji mesec korenito spremenil zunanjo politiko ZDA v povezavi z Ukrajino, od katere v zameno za vojaško in drugo podporo zahteva dostop do redkih zemelj in naravnih bogastev. Hkrati je odpravil politiko mednarodne izolacije Rusije. To pa je povzročilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi.

Trump je v zadnjih dneh tudi ostro kritiziral Zelenskega. Med drugim ga je označil za "neizvoljenega diktatorja", ki bo "kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil". V sredo je še dejal, da ima Rusija prednost v pogajanjih za končanje vojne, saj nadzira del ukrajinskega ozemlja.

Prav tako je dejal, da so z ameriškim finančnim ministrom Scottom Bessentom med njegovim nedavnim obiskom v Kijevu ravnali slabo, ko je Ukrajina zavrnila sklenitev pogodbe o dostopu do redkih zemelj.