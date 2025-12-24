Zelenski: V mirovnem predlogu zamrznitev frontne črte

Najnovejša različica načrta za končanje ruske invazije v 20 točkah, ki so ga ZDA poslale Rusiji, predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenski je izrazil upanje, da bodo odgovor Moskve na zadnji predlog prejeli še danes. "Z ameriško stranjo nismo dosegli soglasja glede ozemlja regije Doneck in jedrske elektrarne v Zaporožju," je po poročanju AFP danes dejal Volodimir Zelenski. Dodal je, da so se z ZDA pripravljeni srečati na ravni voditeljev držav, da bi obravnavali občutljiva vprašanja. "O zadevah, kot so ozemeljska vprašanja, se je treba pogovarjati na ravni voditeljev," je poudaril Zelenski. Ukrajinski predsednik ni navedel, ali bi na teh pogovorih sodeloval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zelenski sicer že dolgo poziva k srečanju s Putinom.

Volodimir Zelenski FOTO: AP

Zelenski je pojasnil, da Rusi od Ukrajine pričakujejo umik vojske iz regije Doneck, medtem ko Američani še vedno poskušajo najti srednjo pot, ki bi bila sprejemljiva tako za Ukrajino kot tudi za Rusijo. A Zelenski je po poročanju AFP opozoril, da bi vsak načrt, ki bi vključeval zahtevo po umiku ukrajinskih vojakov ali morebitno ustanovitev posebnih gospodarskih območij, moral prestati referendum v Ukrajini. V predlogu načrta je predvideno, da bi Ukrajina, Rusija in ZDA skupaj upravljale jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki jo trenutno okupira Rusija. "Za Ukrajino se to sliši zelo neprimerno in ne povsem realistično," je predlagani kompromis komentiral Zelenski. Skladno s predlogom bi Ukrajina ostala država brez jedrskega orožja. Iz načrta pa je bila opuščena zahteva, da se Kijev formalno odpove prizadevanjem za članstvo v zvezi Nato, kot je predvideval prvotni ameriški predlog. Na članicah Nata je, da se odločijo, ali bodo Ukrajino sprejele v zvezo ali ne, je po navedbah AFP dejal Zelenski. Moskva je v preteklosti večkrat poudarila, da je članstvo Ukrajine v Natu zanjo nesprejemljivo.

Ukrajinski napad na ruski tanker v Črnem morju FOTO: Profimedia