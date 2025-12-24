Naslovnica
Tujina

Zelenski: V mirovnem predlogu zamrznitev frontne črte

24. 12. 2025 11.55

Avtor:
D. S. STA
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v Kijevu predstavil najnovejšo različico ameriško-ukrajinskega načrta za končanje vojne v Ukrajini, ki predvideva zamrznitev frontne črte. Po besedah Zelenskega pa se z ameriškimi pogajalci niso uspeli dogovoriti glede dolgoročne rešitve ozemeljskih vprašanj in o jedrski elektrarni v Zaporožju.

Najnovejša različica načrta za končanje ruske invazije v 20 točkah, ki so ga ZDA poslale Rusiji, predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zelenski je izrazil upanje, da bodo odgovor Moskve na zadnji predlog prejeli še danes.

"Z ameriško stranjo nismo dosegli soglasja glede ozemlja regije Doneck in jedrske elektrarne v Zaporožju," je po poročanju AFP danes dejal Volodimir Zelenski. Dodal je, da so se z ZDA pripravljeni srečati na ravni voditeljev držav, da bi obravnavali občutljiva vprašanja. "O zadevah, kot so ozemeljska vprašanja, se je treba pogovarjati na ravni voditeljev," je poudaril Zelenski.

Ukrajinski predsednik ni navedel, ali bi na teh pogovorih sodeloval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zelenski sicer že dolgo poziva k srečanju s Putinom.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Zelenski je pojasnil, da Rusi od Ukrajine pričakujejo umik vojske iz regije Doneck, medtem ko Američani še vedno poskušajo najti srednjo pot, ki bi bila sprejemljiva tako za Ukrajino kot tudi za Rusijo. A Zelenski je po poročanju AFP opozoril, da bi vsak načrt, ki bi vključeval zahtevo po umiku ukrajinskih vojakov ali morebitno ustanovitev posebnih gospodarskih območij, moral prestati referendum v Ukrajini.

V predlogu načrta je predvideno, da bi Ukrajina, Rusija in ZDA skupaj upravljale jedrsko elektrarno v Zaporožju, ki jo trenutno okupira Rusija. "Za Ukrajino se to sliši zelo neprimerno in ne povsem realistično," je predlagani kompromis komentiral Zelenski.

Skladno s predlogom bi Ukrajina ostala država brez jedrskega orožja.

Iz načrta pa je bila opuščena zahteva, da se Kijev formalno odpove prizadevanjem za članstvo v zvezi Nato, kot je predvideval prvotni ameriški predlog. Na članicah Nata je, da se odločijo, ali bodo Ukrajino sprejele v zvezo ali ne, je po navedbah AFP dejal Zelenski. Moskva je v preteklosti večkrat poudarila, da je članstvo Ukrajine v Natu zanjo nesprejemljivo.

Ukrajinski napad na ruski tanker v Črnem morju
Ukrajinski napad na ruski tanker v Črnem morju
FOTO: Profimedia

Zelenski je v torek sporočil, da bodo predsedniške volitve v Ukrajini potekale po podpisu mirovnega sporazuma. Predlog načrta Ukrajini namreč nalaga izvedbo volitev čim prej po podpisu sporazuma.

Ameriški predsednik Donald Trump Moskvo in Kijev spodbuja k sklenitvi dogovora, ki bi končal vojno, v kateri je umrlo že na deset tisoč ljudi, milijoni pa so morali zapustiti svoje domove.

Putin doslej ni bil pripravljen na kompromise in je vztrajal pri ruskih zahtevah, med drugim, da se mora Ukrajina umakniti iz regije Doneck.

ukrajina rusija zda mirovni načrt predlog

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daedryk
24. 12. 2025 12.26
jantarjeva pot je enostavno boljsa teorija. medtem pa venetologi z enim stavkom v "praslovenscini" napisanem z etruscansko pisavo dokazujejo, da smo bili tu ze pred argonavti in koliscarji. in pa, trst je nas. ja. tako je.
Odgovori
0 0
JOKS klub
24. 12. 2025 12.19
Samo bedaki in konji....
Odgovori
0 0
MathewM
24. 12. 2025 12.14
No, saj EU je sedaj Ukraini priskrbela sredstva, da si še dve leti podaljšuje agonijo. Plačali bodo pa itak naši otroci in vnuki.
Odgovori
0 0
bibaleze
