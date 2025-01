Zelenski v Nemčiji: Evropa ima na voljo samo eno, zgodovinsko izbiro

"Za Ukrajino je ključna prednostna naloga nadaljevati krepitev sistemov zračne obrambe in zagotoviti, da bi ruske letalske sile vsaj potisnili stran od naših mest in meja. Ta cilj je dosegljiv, če bodo naši partnerji takoj uresničili sporazume, o katerih razpravljamo že dolgo," je Zelenski povedal v videu, objavljenem v sredo zvečer na družbenem omrežju X.

Napovedal je, da bodo danes z obrambnimi ministri in vojaškimi poveljniki okoli 50 zavezniških držav na srečanju v Ramsteinu razpravljali tudi o nadaljevanju obrambnega sodelovanja v letu 2025.

"Evropa ima na voljo samo eno, zgodovinsko izbiro. To je, da postane močnejša, bolj neodvisna in da se v večji meri zanaša sama nase. Moramo biti zreli v svetu in biti pripravljeni zagotoviti evropski prispevek h globalni varnosti," je ukrajinski predsednik povedal pred zadnjim srečanjem kontaktne skupine pod vodstvom ZDA pred vrnitvijo Trumpa na položaj ameriškega predsednika 20. januarja.

Novoizvoljeni ameriški predsednik napoveduje, da bo vojno med Ukrajino in Rusijo hitro končal, zmanjšal pa bi lahko tudi vojaško podporo ZDA Kijevu.

ZDA so pod vodstvom Joeja Bidna Ukrajini od začetka ruske agresije februarja 2022 namenile za 65 milijard dolarjev vojaške pomoči. Danes naj bi odhajajoči ameriški obrambni minister Austin po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedal nov obsežen paket vojaške pomoči Kijevu.

"Zares pomembno je, da celotna koalicija še naprej zagotavlja vojaško pomoč. Doslej so ZDA vodile ta prizadevanja in upam, da bodo to tudi nadaljevale, saj še ni konec," je v sredo povedal Austin.