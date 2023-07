Zelenski: Varnostna jamstva ne morejo nadomestiti članstva v Natu

Zelenski se danes v Vilni z voditelji držav članic Nata oziroma skupine G7 pogovarja tudi o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Poudaril je, da gre za jamstva, dokler njegova država ne bo postala članica zavezništva, in da ne smejo nadomestiti članstva.

"Danes bi članice skupine G7 lahko potrdile ta jamstva, kar bi bil pomemben uspeh," je dejal po pogovorih s Stoltenbergom. Dodal je, da so pridružitev napovedale tudi že države, ki niso del G7.

Dokument, ki naj bi ga potrdila skupina sedmih industrijsko najbolj razvitih držav, bo po besedah Zelenskega predstavljal pravno podlago za zagotavljanje jamstev Ukrajini. Države bodo lahko tako sklenile dvostranske sporazume z Ukrajino, v okviru katerih bodo opredelile podporo.

"Najboljše jamstvo za Ukrajino in Ukrajince pa je članstvo v Natu," je poudaril Zelenski, pri čemer je izrazil razumevanje, da članice ne želijo povabiti Ukrajine v zavezništvo, dokler bo tam trajala vojna.

Dodal je, da so rezultati vrha, na katerem so članice zagotovile, da bodo Ukrajino povabile v Nato, ko bodo izpolnjeni pogoji za to, dobri. "Če bi dobili vabilo za članstvo, pa bi bilo to optimalno," je dejal Zelenski, ki je bil v torek kritičen zaradi negotovosti držav Nata.

Poudaril je, da vabilo v zavezništvo še ne pomeni, da bo Ukrajina postala članica, ampak pošilja zgolj sporočilo, da si to želi. Primerjal ga je s podelitvijo statusa kandidatke za članstvo v uniji.

Je pa ukrajinski predsednik pozdravil opustitev akcijskega načrta za članstvo, kar bo poenostavilo pot Ukrajine v Nato.

Stoltenberg je medtem poudaril, da je Nato z zavezo, da bo Ukrajina postala članica, pri čemer ji ne bo treba izpolniti akcijskega načrta, poslal pomembno sporočilo. Tudi on je pozdravil napovedano izjavo skupine G7 o varnostnih jamstvih za Ukrajino.

Ukrajinski predsednik in generalni sekretar Nata sta se sestala pred ustanovnim zasedanjem Sveta Nato-Ukrajina, s katerim bosta strani okrepili politične odnose.

"Gre za telo, ki lahko sprejema odločitve in v katerem se sestajamo kot enakopravni partnerji," je pojasnil Stoltenberg in poudaril, da je to le eden od korakov k članstvu Ukrajine v zavezništvu.

"Danes se srečujemo kot enakopravni partnerji, veselim pa se že, da se bomo nekoč sestajali kot zavezniki," je še povedal.