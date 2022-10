Zelenski: Vrnitev ukrajinske zastave na Krim pomeni zaščito človekovih pravic

Zagreb gosti prvi parlamentarni vrh Krimske platforme. Med 42 delegacijami iz 32 držav je tudi slovenska, ki jo zastopa predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Udeležence konference sta med drugim nagovorila predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sporočil, da potrebuje le tri stvari: finančno in vojaško pomoč ter sankcije Rusiji. Krim je Ukrajina, so bili enotni Zelenski, Pelosijeva in hrvaški premier Andrej Plenković.

Volodomir Zelenski je večkrat poudaril, da zaradi Putinovega zavzema ozemlja Krima ni evropske države, ki ne bi čutila posledic. Meni, da ruska okupacija Krima ne more več trajati, saj so "Rusi trpinčili, travmatizirali in ubijali ljudi na Krimu, niso pa diskretni niti glede starosti, etnične pripadnosti ali česar drugega. Ubili so moške, ženske in otroke". Krim bi moral biti osvobojen, meni Zelenski. "Ko bomo legitimno vrnili Krim Ukrajini, se bomo soočili z mnogimi izzivi. Okupator trenutno ne samo povzroča kriminalna dejanja, temveč izvaja tudi etnična in verska čiščenja. Če si musliman, denimo, te Rusi smatrajo za kriminalca. Enako velja, če imaš ukrajinski potni list."

icon-expand Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski FOTO: AP

Zelenski pravi, da je Rusija prikrajšala Krim za nadaljnji razvoj. Ponovna integracija bo najbrž zahtevala veliko let, ampak Ukrajina bo situacijo spremenila, kajti vrniti Krim Ukrajini je vrniti evropsko normo, kar vključuje varnostno, družbeno, kulturno in pravno normo. Po zmagi bodo prevzeli in obnovili še Krim, je prepričan Zelenski. "Naše sodelovanje se mora nadaljevati, ko si povrnemo ozemeljsko celovitost," je dejal in pojasnil, da bo Ukrajina potrebovala izkušnje pri zagotavljanju varnosti, infrastrukture in socialne varnosti. Meni, da je na Krimu odlična priložnost za ekonomski razvoj in trgovanje, vendar to Evropska Unija do zdaj še ni imela priložnosti spoznati, saj jo je Rusija odtrgala od ekonomskega razvoja. "Svet je po okupaciji Krima postal kruto mesto, v katerem Rusija lahko povzroči lakoto," je pojasnil.

icon-expand Prvi parlamentarni vrh Mednarodne krimske platforme v Zagrebu na Hrvaškem FOTO: AP

"Vrnitev ukrajinske zastave na Krim pomeni zaščito človekovih pravic in svobodo vsem ljudem, manjšinam, etničnim skupnostim in svobodo govora," je dejal. Evropski skupnosti je sporočil, da Ukrajina trenutno potrebuje le tri stvari: finančno podporo, vojaško podporo in sankcije Rusiji. Za konec se je poslovil z zdaj že znamenitimi besedami, Slava Ukrajini. 'Rusija krši človekove pravice v Ukrajini, to je napad na samo demokracijo' "Zbrali smo se, da bi posredovali tri sporočila. Prvo je, da jasno in glasno rečemo, da je Krim Ukrajina, da sta Doneck in Lugansk Ukrajina, da so vsa okupirana območja Ukrajina in da podpiramo Ukrajino pri uresničevanju njene ozemeljske celovitosti. Drugo je podpora parlamentov držav, ki so zbrani tu, ukrajinskemu parlamentu, tretje pa, da izrazimo močno podporo svetovnemu redu, ki temelji na mednarodnem pravu," je ob začetku vrha Krimske platforme izpostavil hrvaški premier Andrej Plenković. Nezakonita aneksija Krima leta 2014 je bila po njegovih besedah napoved Rusije, kaj bo sledilo, Krimska platforma pa je odgovor demokratskega sveta, da nikoli ne bo bo privolil v njene cilje.

icon-expand Predsednica predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi FOTO: AP

Hrvaški premier je še spomnil, da je Hrvaška vedno podpirala Ukrajino, tokratno srečanje pa je samo še ena manifestacija te podpore. "Ne biti na strani Ukrajine pomeni izdajo vseh načel, na katerih temelji demokratski svet. Biti na strani Ukrajine pomeni biti na pravi strani," je dodal in izrazil zadovoljstvo, da Evropa in svet nista ponovila napake izpred 30 let, ko Hrvaška ni imela takšnega izraza solidarnosti, kot ga ima Ukrajina danes. Pelosijeva je opozorila, da brutalni napadi, ubijanje civilistov, posilstva in napadi na energetsko infrastrukturo niso humano vedenje. "Vse to so vojni zločini in obljubljamo ukrajinskemu narodu, da bomo stali ob njih," je napovedala. Pelosijeva je za konec izpostavila pomembnost sankcij, "ker je na kocki sama demokracija", in zagotovila, da bodo ZDA stale ob Ukrajini do konca. Na parlamentarnem vrhu tudi predsednica slovenskega državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se bo ob robu vrha srečala še s predsednikom avstrijskega parlamenta Wolfgangom Sobotko in predsednico poljskega parlamenta Elzbieto Witek. Konferenco sta sicer odprla predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković in predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Stefančuk. Udeležence so nagovorili tudi hrvaški premier Andrej Plenković, Zelenski, ki se bo vrha udeležil prek video povezave, in Nancy Pelosi, ki se je že v ponedeljek sestala s Plenkovićem in Jandrokovićem.

icon-expand Prvi parlamentarni vrh Mednarodne krimske platforme v Zagrebu na Hrvaškem FOTO: AP