Zelenski: Vsak Viktor si zasluži klofuto. Orban: Nisi sposoben končati vojne

Volodimir Zelenski je v svojem govoru v Davosu opozoril, da sile, ki želijo uničiti Evropo, ne izgubljajo niti dneva. Dodal je, da te sile zdaj delujejo celo znotraj same Evropske unije. Pri tem pa je s prstom jasno pokazal na madžarskega premierja Viktorja Orbana. "Vsak Viktor, ki živi od evropskega denarja, medtem ko istočasno skuša razprodati evropske interese, si zasluži eno klofuto," je bil oster Zelenski. Ob tem je dejal tudi, da če se nekdo počuti udobno v Rusiji, še ne pomeni, da bi se morale evropske prestolnice spremeniti v male Moskve.

Orban: Nisi sposoben končati vojne

Na kritiko, ki je bila več kot očitno uperjena predvsem proti madžarskemu premierju, se je na družbenih omrežjih odzval tudi sam Orban. "Spoštovani predsednik Zelenski, vidim, da se ne razumeva. Jaz sem svoboden človek, ki služi Madžarom. Vi ste človek, ki je v obupni situaciji, ki že četrto leto ni sposoben ali ne želi končati vojne – kljub dejstvu, da vam je predsednik Združenih držav Amerike pri tem nudil vso možno pomoč," je zapisal Orban.

Viktor Orban FOTO: Profimedia

Dodal je, da ne more podpreti njegovih vojnih prizadevanj, a da se lahko ukrajinsko ljudstvo še vedno zanese na to, da bodo njihovo državo še naprej oskrbovali z elektriko in gorivom. "Prav tako pa bomo še naprej podpirali begunce, ki prihajajo iz Ukrajine. Življenje samo bo uredilo ostalo in vsak bo dobil, kar si zasluži," je še zapisal Orban.

'Evropa bi morala narediti več'

Poleg obračuna s političnimi nasprotniki znotraj Evropske unije je Zelenski v svojem govoru pozval k drastični okrepitvi sankcij. Dejal je, da Rusija skuša Ukrajince poslati v smrt z mrazom pri minus 20 stopinjah Celzija. Spomnil je tudi, da Moskva ne bi mogla proizvajati raket brez ključnih komponent, ki prihajajo iz tujine.

Volodimir Zelenski FOTO: Profimedia