Zelenski: Vsak Viktor si zasluži klofuto. Orban: Nisi sposoben končati vojne

Volodimir Zelenski je v svojem govoru v Davosu opozoril, da sile, ki želijo uničiti Evropo, ne izgubljajo niti dneva. Dodal je, da te sile zdaj delujejo celo znotraj same Evropske unije. Pri tem pa je s prstom jasno pokazal na madžarskega premierja Viktorja Orbana.
"Vsak Viktor, ki živi od evropskega denarja, medtem ko istočasno skuša razprodati evropske interese, si zasluži eno klofuto," je bil oster Zelenski.
Ob tem je dejal tudi, da če se nekdo počuti udobno v Rusiji, še ne pomeni, da bi se morale evropske prestolnice spremeniti v male Moskve.
Orban: Nisi sposoben končati vojne
Na kritiko, ki je bila več kot očitno uperjena predvsem proti madžarskemu premierju, se je na družbenih omrežjih odzval tudi sam Orban. "Spoštovani predsednik Zelenski, vidim, da se ne razumeva. Jaz sem svoboden človek, ki služi Madžarom. Vi ste človek, ki je v obupni situaciji, ki že četrto leto ni sposoben ali ne želi končati vojne – kljub dejstvu, da vam je predsednik Združenih držav Amerike pri tem nudil vso možno pomoč," je zapisal Orban.
Dodal je, da ne more podpreti njegovih vojnih prizadevanj, a da se lahko ukrajinsko ljudstvo še vedno zanese na to, da bodo njihovo državo še naprej oskrbovali z elektriko in gorivom. "Prav tako pa bomo še naprej podpirali begunce, ki prihajajo iz Ukrajine. Življenje samo bo uredilo ostalo in vsak bo dobil, kar si zasluži," je še zapisal Orban.
'Evropa bi morala narediti več'
Poleg obračuna s političnimi nasprotniki znotraj Evropske unije je Zelenski v svojem govoru pozval k drastični okrepitvi sankcij. Dejal je, da Rusija skuša Ukrajince poslati v smrt z mrazom pri minus 20 stopinjah Celzija. Spomnil je tudi, da Moskva ne bi mogla proizvajati raket brez ključnih komponent, ki prihajajo iz tujine.
"Prepogosto se ljudje skrivajo za izgovori, da Kitajska pomaga Rusiji. Da, pomaga ji, ampak ne samo Kitajska. Rusija prejema komponente od podjetij iz Evrope, ZDA in Tajvana," je opozoril Zelenski. Prepričan je, da bi morala Evropa narediti več, da bi njene sankcije blokirale sovražnike enako učinkovito, kot to počnejo ameriške sankcije.
Zelenski je kritiziral tudi odločitev EU, da ne uporabi zamrznjenih ruskih sredstev v Evropi za financiranje Ukrajine. "Putinu je žal uspelo ustaviti Evropo," je dejal. "Kaj manjka? Čas? Ali politična volja? Prepogosto je v Evropi nekaj bolj nujnega," meni Zelenski in dodaja, da Evropa "rada razpravlja o prihodnosti, a se izogiba ukrepanju danes".
Obregnil se je tudi ob vojaške vaje na Grenlandiji, kamor je bilo napotenih 40 vojakov. "Čemu je to namenjeno? Kakšno sporočilo pošiljajo? Kakšno sporočilo pošiljajo Putinu? Ali Kitajski? In še pomembneje, kakšno sporočilo pošiljajo Danski? 30 ali 40 vojakov ne bo zaščitilo ničesar," je opozoril.
Glede mirovnih pogovorov je bil Zelenski kratek: "Naše ekipe delajo vsak dan. Ni preprosto. Dokumenti za konec vojne so skoraj pripravljeni." Svoje enourno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom je označil za dobro.