Zelenski za prihodnji teden napovedal srečanje z zavezniki

Kot je na družbenih omrežjih danes sporočil Zelenski, bo pred srečanjem voditeljev zavezniških držav, načrtovanim za prihodnji torek, v soboto potekal sestanek svetovalcev za nacionalno varnost zaveznic v okviru t.i. koalicije voljnih. "Načrtujemo ga za 3. januar," je objavil.
"Kmalu zatem bodo potekali pogovori na ravni voditeljev - srečanja so potrebna. Načrtujemo jih za 6. januar v Franciji," je dodal Zelenski.
Srečanja prihodnji teden bodo potekala v času intenzivnih mednarodnih diplomatskih prizadevanj za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini.
Zelenski je kmalu po svoji objavi v pogovoru z novinarji pojasnil, da bodo svetovalci za nacionalno varnost "pregledali vse dokumente, vse temelje", preden bodo voditelji o njih razpravljali na vrhu v Franciji.
Svetovalci se bodo nato ponovno sestali 7. januarja, da bi dokončali podrobnosti, preden se začnejo priprave na novo srečanje med "med evropskimi in ameriškimi voditelji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Zelenski se je v nedeljo na Floridi srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, voditelja pa sta po srečanju sporočila, da je bil dosežen napredek pri ameriškem predlogu mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Trump je obenem priznal, da določena zahtevna vprašanja ostajajo odprta. Eno od teh je prihodnost regije Donbas.
