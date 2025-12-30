Naslovnica
Zelenski za prihodnji teden napovedal srečanje z zavezniki

Kijev, 30. 12. 2025 18.00 pred 47 minutami 1 min branja 29

Avtor:
Ne.M. STA
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je za naslednji teden v Franciji načrtovano srečanje z voditelji zaveznic Kijeva. Pred tem naj bi se že v soboto sestali svetovalci za nacionalno varnost zaveznic. Do napovedi Zelenskega prihaja v času okrepljenih diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini.

Kot je na družbenih omrežjih danes sporočil Zelenski, bo pred srečanjem voditeljev zavezniških držav, načrtovanim za prihodnji torek, v soboto potekal sestanek svetovalcev za nacionalno varnost zaveznic v okviru t.i. koalicije voljnih. "Načrtujemo ga za 3. januar," je objavil.

"Kmalu zatem bodo potekali pogovori na ravni voditeljev - srečanja so potrebna. Načrtujemo jih za 6. januar v Franciji," je dodal Zelenski.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Srečanja prihodnji teden bodo potekala v času intenzivnih mednarodnih diplomatskih prizadevanj za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini.

Zelenski je kmalu po svoji objavi v pogovoru z novinarji pojasnil, da bodo svetovalci za nacionalno varnost "pregledali vse dokumente, vse temelje", preden bodo voditelji o njih razpravljali na vrhu v Franciji.

Svetovalci se bodo nato ponovno sestali 7. januarja, da bi dokončali podrobnosti, preden se začnejo priprave na novo srečanje med "med evropskimi in ameriškimi voditelji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preberi še Trump bi dal varnostna jamstva za 15 let, Zelenski želi vsaj 30 let

Zelenski se je v nedeljo na Floridi srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, voditelja pa sta po srečanju sporočila, da je bil dosežen napredek pri ameriškem predlogu mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Trump je obenem priznal, da določena zahtevna vprašanja ostajajo odprta. Eno od teh je prihodnost regije Donbas.

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
30. 12. 2025 18.59
Zelenko je v božični poslanici zaželel Putinu in Trumpu smrt. Včeraj pa je putinovo rezidenco napadel z 91 droni. Trump in Putin sta edina ki se iskeno prizadevata za mir. Zelenko seveda ne ker hoče prej dobiti 90 evropskih milijard.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
30. 12. 2025 18.57
Britanska vlada je 10. 12. 2025 uradno priznala, da je v Ukrajini umrl britanski vojak na uradni dolžnosti. Lance Corporal George Hooley iz britanske padalske brigade ni šel v Ukrajino “opazovat obrambne sisteme”. Padalska brigada je elitna bojna enota, ne tehnična komisija. NATO ima za treninge in testiranja Poljsko in Romunijo, ne pa aktivnega bojišča. Ko tak vojak umre, brez razkrite lokacije in naloge, to jasno kaže, da ne govorimo o opazovanju, ampak o prikriti operativni vlogi Zahoda v vojni. Vse ostalo so le semantične igre za domačo javnost, dejstvo je, da NATO vojaki umirajo v tuji vojni, ki naj bi bila uradno nekaj, v čemer Zahod oz. NATO ne sodeluje neposredno..
Odgovori
+0
2 2
MasteRbee
30. 12. 2025 18.55
Boris je rekel Putinu 2022, izgubil si... Res ne vem, od kje EU to sprenevedanje, nerealne ocene, blef, če ji nobena ekonomska, vojaška, finančna...računica ne gre v prid.
Odgovori
+0
1 1
Animal_Pump
30. 12. 2025 18.52
Je pa videt kako se vojaška taktika spreminja. Zdaj Ukrajinci uporabljajo že kopenske drone...robote...Droid TW 12.7...In to uspešno. Imaš posnetke...navaden vojak je proti temu samo navadno meso...ki gre v mlinček...nič drugega. Ne rabiš več vojakov...Droni pa roboti...so prihodnost.
Odgovori
-4
3 7
Stauffenberg
30. 12. 2025 18.49
Strategija se jim ruši, panika. Kaj mu bodo gospodarji povedali? Naj počaka do 2030,ko bo EU pripravljena na spopad z Rusijo. Dajte no.
Odgovori
+3
5 2
nelika123
30. 12. 2025 18.47
Mu bomo zavezniki dali še denar za zlato banjo...wc ni dovolj
Odgovori
+5
6 1
komarec
30. 12. 2025 18.52
Če bi se ti politiki ki jim je toliko mar za državo, pardon oblast, borili v prvih bojnih vrstah in ponudili svoje življenje za državo kot počnejo tisti, ki so na fronti, ne bi vojne trajale niti en dan.
Odgovori
+4
4 0
biggie33
30. 12. 2025 18.47
Ukrajina je izgubila vse možnosti za končanje vojne v letu 2026.. zdaj bo Rusija zahtevala dodatna ozemlja, po vsej verjetnosti najmanj Harkov in Odeso..
Odgovori
+5
7 2
Aijn Prenn
30. 12. 2025 18.52
Zahtevala že, zahtevala... Dobila pa vsak dan par flamingov in podobnih "ptic selivk".
Odgovori
-3
3 6
300 let do specialista
30. 12. 2025 18.46
Svetovalci nacionalne varnosti imajo ogromno dela z navlako iz "vojnih območjih", ki že 10 let v rekah derejo v Evropo "rožice saditi" in "presajat organe"!!!!!!!!!!!!!!!! Jasno?
Odgovori
+5
6 1
Morgoth
30. 12. 2025 18.42
Ta pokvarjenec želi po vojni v Ukrajino uvoziti za 1/3 trenutnega prebivalstva tujcev!
Odgovori
+4
7 3
Morgoth
30. 12. 2025 18.43
Za njim pa stoji Izrael!
Odgovori
+1
3 2
rdeča petokraka
30. 12. 2025 18.44
Bomo poslali naše begunce (doktorje in inženirje)
Odgovori
+4
6 2
rdeča petokraka
30. 12. 2025 18.39
Zelo kmalu lahko pričakujemo vest o novem OREŠNIKU v Ukrajino. Zeleni je poslal 91 dronov v rezidenco Putina. Poleg, v tem kompleksu se nahaja center za upravljanje jedrskih projektilov. Prav gotovo bo maščevanje !
Odgovori
+3
8 5
Aijn Prenn
30. 12. 2025 18.41
Še rusi sami vedo, da putin in njegova kompanija laže o tem napadu. Edino trumpetnik verjame.
Odgovori
-6
4 10
Animal_Pump
30. 12. 2025 18.45
Maščevanje. Maščevanje je bilo ravno to...ker rusi razbijajo po Ukrajini že 4 leta...nazadnje celo stanovanjska naselja v Kijevu. Kaj so pričakovali, da bodo rožce metali nazaj? To je dejansko nesposobnost ruske vojske, da jim Ukrajinci z droni razbijajo rafinerije...radarje...pa tiste S400 sisteme...potapljajo podmornice...ladje, tankerje. Zdej so se približali celo rezidenci. Lahko bi ruskotom alarmi se vklopl. Če eni Ukrajinci z drončki pridejo blizu...kaj vse lahko še kaka vojaško močnejša država počne. S tem...ko bodo spet napadli mesto...bodo pa pokazali...še večjo nemoč.
Odgovori
-2
4 6
Aijn Prenn
30. 12. 2025 18.47
Ta "napad" je bil pravljica za trumpa in trump je nasedel.
Odgovori
-2
3 5
Aijn Prenn
30. 12. 2025 18.39
Al ga marate ali sovražite, dejstvo je, da je zelo malo predsednikov držav, ki bi toliko storili za lastno državo kot Zelenski. Najprej se ni ustrašil, ko so prilomastili rusi skoraj do Kijeva. Nato pa zbobnal skupaj ves razviti svet, da mu je pomagal pri vzpostavitvi obrambe lastne države. In sedaj tolče nepovabljene prišleke, da je kar grdo za videti.
Odgovori
-6
4 10
RevenKapitalist
30. 12. 2025 18.46
Na slikah je videti zaskrbljen. Se verjetno ze sprasuje ali se je splacalo. Koliko je mrtvih samo bog ve. Kaksna bo drzava po vojni isto. Kako se bo zivelo v EU pa vsi vemo. Veliko revnih in pescica bogatih. Mogoce bo edina dobra stvar za ostale evropske drzave da bo se ena drzava not v EU ki se nebo pustila zahebav s strani Fajonk in potem bopdo spet kricale za Ukrajino kot za poljsko Madzarsko in se nekatere dzave da imajo samodrzsce na oblasti :) V vojno je sel samo da resi najprej svojo rit to moras vedeti, drugace bi zdaj zivel nekje v tujini v izgnanstvu kot Janukovic.
Odgovori
+4
5 1
Aijn Prenn
30. 12. 2025 18.50
Vse kar se trenutno dogaja pri obrambi UKR ima zgolj en cilj. RU izčrpati kolikor se da. In verjemi, da imajo EU zavezniki dovolj natančne informacije kaj se dogaja v RU, da vedo zakaj je smiselno podpirati UKR.
Odgovori
-4
0 4
Omreznina2024
30. 12. 2025 18.35
Ko bodo droni šli nad njegovimi vilami, bo videl, da predolgo pretirava.
Odgovori
+5
9 4
Omreznina2024
30. 12. 2025 18.34
Taka zelenjava nam krade milijarde.
Odgovori
+7
10 3
Aijn Prenn
30. 12. 2025 18.33
Če bo vojna še dolgo trajala, bodo rusi pojedli ves podmladek.
Odgovori
-3
2 5
RevenKapitalist
30. 12. 2025 18.31
Nic kaj takega. Si bodo samo cestitali pa lubcka dali za novo leto. Kar naprej spanckat Slovenke in Slovenci. :)
Odgovori
+2
3 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
30. 12. 2025 18.27
Spet bo cvilil in fehtal… 🤭🤭🤭🤭
Odgovori
+7
8 1
300 let do specialista
30. 12. 2025 18.26
Primite se za denarnice, tale zabezništva nas ubijajo! Smrkec navlečeni kaj se ima on za pogajati, nak bo vesel, če mu Kijev ostane!
Odgovori
+7
9 2
komarec
30. 12. 2025 18.38
Ta tip samo pohaja po svetu, kje je fronta nima pojma. Umira samo delavski razred? Za koga? Ko se ta vojna konča si bodo delili zasluge kot pri nas osamosvojitelji ala čebelar, kaco, jajo rupa..... Niti eden od njih ni pokazal glave na plano ko je šlo zares in danes bi oni muzej.
Odgovori
+5
7 2
RevenKapitalist
30. 12. 2025 18.39
Prijel bos za pusko. Srecujejo se samo da preverijo kaksna je podpora ljudi v posamicnih drzavah preden bodo pristopili v vojno. Menda ne mislis da se srecuje svet za nacionalno varnost in kreatori vojne da bodo se malo najedli in zaplesali.
Odgovori
+3
3 0
razumi če lahko
30. 12. 2025 18.18
Vojno lahko konča samo dogovor Zelinski Putin in nihče drug to mora biti jasno vsem !
Odgovori
+8
8 0
