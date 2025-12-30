Zelenski za prihodnji teden napovedal srečanje z zavezniki

Kot je na družbenih omrežjih danes sporočil Zelenski, bo pred srečanjem voditeljev zavezniških držav, načrtovanim za prihodnji torek, v soboto potekal sestanek svetovalcev za nacionalno varnost zaveznic v okviru t.i. koalicije voljnih. "Načrtujemo ga za 3. januar," je objavil. "Kmalu zatem bodo potekali pogovori na ravni voditeljev - srečanja so potrebna. Načrtujemo jih za 6. januar v Franciji," je dodal Zelenski.

Volodimir Zelenski FOTO: AP

Srečanja prihodnji teden bodo potekala v času intenzivnih mednarodnih diplomatskih prizadevanj za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini. Zelenski je kmalu po svoji objavi v pogovoru z novinarji pojasnil, da bodo svetovalci za nacionalno varnost "pregledali vse dokumente, vse temelje", preden bodo voditelji o njih razpravljali na vrhu v Franciji. Svetovalci se bodo nato ponovno sestali 7. januarja, da bi dokončali podrobnosti, preden se začnejo priprave na novo srečanje med "med evropskimi in ameriškimi voditelji", poroča francoska tiskovna agencija AFP.