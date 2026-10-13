Zelenski: Zahodni zavezniki nas niso opozorili na ruski raketni napad

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po novih ruskih raketnih napadih na prestolnico Kijev izrazil nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja pravočasnih obveščevalnih informacij zahodnih partnerjev. "Žal nas naši partnerji pred tem napadom niso opozorili," je zapisal na Telegramu. Po njegovih besedah so informacije o izstrelitvah ruskih balističnih raket bistvenega pomena za pravočasno aktiviranje ukrajinske zračne obrambe in opozarjanje prebivalstva. "Obveščevalni podatki o izstrelitvah ruskih balističnih raket pomagajo reševati življenja. To je eno najpomembnejših vprašanj," je poudaril. Ukrajina je pri zaznavanju nekaterih raketnih groženj odvisna tudi od obveščevalnih zmogljivosti zahodnih držav, predvsem Združenih držav Amerike, ki razpolagajo s satelitskimi in drugimi sistemi za zgodnje odkrivanje izstrelitev. Takšne informacije lahko ukrajinski obrambi zagotovijo dragocene dodatne sekunde ali minute za odziv, kar je posebej pomembno pri balističnih raketah, ki cilje dosežejo bistveno hitreje kot številna druga orožja.

Uničenje po ruskih napadih v Ukrajini FOTO: AP

Opozorilo tudi zahodnim zaveznicam

Zelenski v izjavi ni poimensko navedel države, ki naj bi opustila pravočasno opozarjanje, vendar je izpostavil pomen ameriške in evropske podpore. "Neposredna ali posredna podpora Rusiji, oviranje pomoči Ukrajini in oteževanje zaščite pred balističnimi napadi zagotovo ne prispevajo k miru," je sporočil. Poudaril je, da Ukrajina potrebuje močno Ameriko, močno Evropo in partnerje, ki ji dejansko pomagajo. Ob tem je ponovno pozval k učinkovitemu pritisku na Rusijo. Njegove besede prihajajo v času nadaljevanja ruskih napadov na ukrajinska mesta in razprav o nadaljnji zahodni vojaški pomoči ter diplomatskih prizadevanjih za končanje vojne.

Pet balističnih raket zadelo civilno infrastrukturo v Kijevu

Po navedbah Zelenskega je Rusija v ponedeljek zvečer in ponoči proti Ukrajini izstrelila več kot sto različnih izstrelkov in brezpilotnih letalnikov. Med njimi so bili brezpilotni letalniki z reaktivnim pogonom, droni in balistične rakete. Ukrajinski obrambi je velik del napadov uspelo prestreči, vendar ne vseh. Kijev je zadelo pet balističnih raket, ki so po navedbah ukrajinskega predsednika poškodovale civilno infrastrukturo. Po poročanju Financial Timesa je šlo za rakete tipa Iskander, izstreljene z območja ruske regije Brjansk. Posebej zaskrbljujoče je, da so se sirene za zračni napad v prestolnici oglasile šele po prvih eksplozijah. Po poročanju Reutersa sta v ponedeljkovem napadu na stanovanjsko stolpnico v Kijevu umrli dve osebi, najmanj devet jih je bilo ranjenih.

Vojna v Ukrajini FOTO: AP

Ukrajinski zunanji minister: Izmenjava podatkov z ZDA se nadaljuje

Zelenskega je poskušal dopolniti ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha, ki je na varnostnem forumu v Varšavi potrdil, da Ukrajina še vedno prejema ameriške obveščevalne podatke. Priznal je, da je bil alarm med zadnjim ruskim napadom sprožen z zamudo, vendar je to povezal s posebno vrsto orožja, ki ga je uporabila ruska vojska. Za kakšno orožje je šlo, ni pojasnil. S tem je zavrnil ugibanja, da so Združene države povsem ustavile izmenjavo obveščevalnih informacij z Ukrajino. Kljub temu ostaja nepojasnjeno, zakaj Kijev pred izstrelitvijo petih balističnih raket ni prejel opozorila.

Washington grozil z ustavitvijo obveščevalne pomoči

Dogodek prihaja v posebej občutljivem trenutku ameriško-ukrajinskih odnosov. Po poročanju Financial Timesa so ameriški predstavniki Ukrajino opozorili, da bi lahko nadaljevanje napadov na ruske naftne rafinerije ogrozilo ameriško vojaško in obveščevalno pomoč. Po navedbah ukrajinskih medijev naj bi odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff in Jared Kushner, takšno možnost omenila med petkovimi pogovori z ukrajinsko delegacijo na Floridi. Vendar so viri Reutersa zanikali, da bi ameriška stran med pogovori izrekla takšne grožnje.

Trump napovedal premirje, ruski napadi pa so se nadaljevali