Zelenski zaskrbljen: dolgotrajen konflikt z Iranom bi oslabil pomoč Kijevu

Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe Patriot, da bi se lahko zoperstavila vsakodnevnim napadom Rusije, je dejal Zelenski za AP, medtem ko je obiskal Istanbul, kjer se bo srečal s turškim predsednikom Recepom Erdoganom. Vztrajno obstreljevanje mestnih območij za frontno črto s strani Rusije je namreč od začetka vojne pred več kot štirimi leti zahtevalo že na tisoče civilnih življenj.
Rusija napada tudi ukrajinsko energetsko oskrbo, s tem pa ovira industrijsko proizvodnjo, pozimi pa onemogoča učinkovito ogrevanje in tekočo vodo.
"Zavedati se moramo, da danes nismo prioriteta," je dejal Zelenski. "Zato se bojim, da nam bo dolgotrajna vojna v Iranu prinesla manj podpore."
Najnovejši pogovori, ki so jih vodili odposlanci iz Moskve in Kijeva, niso obrodili sadov. Zelenski je Rusijo obtožil, da "zavlačuje s pogajanji," medtem ko nadaljuje invazijo in dodal, da Ukrajina ostaja v stiku z ameriškimi pogajalci glede morebitnega dogovora za končanje vojne. A kot je pojasnil, tudi ti pogovori niso več kar so nekdaj bili.
Največja skrb so sistemi Patriot, ki so ključni za prestrezanje ruskih balističnih raket, Ukrajina pa nima druge učinkovite alternative. Ti ameriški sistemi že od samega začetka niso bili dostavljeni v zadostnih količinah, trdi Zelenski, in če se bo vojna v Iranu še nadaljevala, bo "paket sistemov iz dneva v dan vse manjši".
"Rusija ima koristi od vojne"
Zelenski je računal na to, da mu bodo evropski partnerji pomagali pri nakupu sistemov Patriot kljub omejeni dobavi in omejenim proizvodnim zmogljivostim ZDA. A vojna v Iranu je povzročila pretres v svetovnem gospodarstvu in zajela velik del širše bližnjevzhodne regije, kar dodatno obremenjuje že tako omejene vire, preusmerja zaloge in ukrajinska mesta pušča še bolj izpostavljena balističnim napadom.
Za Kijev je ključni cilj oslabiti gospodarstvo Moskve in vojno narediti ekonomsko nevzdržno. Skokovita rast cen nafte, ki jo je povzročilo zaprtje Hormuške ožine s strani Irana, spodkopava to strategijo, saj povečuje prihodke od nafte za Kremelj in krepi sposobnost Moskve za nadaljevanje vojnih prizadevanj.
V intervjuju za AP je Zelenski poudaril, da ima Rusija gospodarske koristi od vojne na Bližnjem vzhodu, pri čemer je izpostavil omejeno omilitev ameriških sankcij na rusko nafto.
"Rusija zaradi tega dobiva dodatni denar, zato, ja, ima koristi," je dejal.
Rusija bi lahko imela velike finančne koristi zaradi rasti cen nafte in začasne ameriške omilitve sankcij na rusko nafto, namenjene ublažitvi pomanjkanja na trgu, medtem ko se vojna z Iranom nadaljuje. Rusija je namreč ena glavnih izvoznic nafte na svetu, azijske države pa vse bolj tekmujejo za rusko surovo nafto, saj se energetska kriza poglablja.