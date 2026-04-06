Zelenski zaskrbljen: dolgotrajen konflikt z Iranom bi oslabil pomoč Kijevu

Ukrajina nujno potrebuje več sistemov zračne obrambe Patriot, da bi se lahko zoperstavila vsakodnevnim napadom Rusije, je dejal Zelenski za AP, medtem ko je obiskal Istanbul, kjer se bo srečal s turškim predsednikom Recepom Erdoganom. Vztrajno obstreljevanje mestnih območij za frontno črto s strani Rusije je namreč od začetka vojne pred več kot štirimi leti zahtevalo že na tisoče civilnih življenj. Rusija napada tudi ukrajinsko energetsko oskrbo, s tem pa ovira industrijsko proizvodnjo, pozimi pa onemogoča učinkovito ogrevanje in tekočo vodo. "Zavedati se moramo, da danes nismo prioriteta," je dejal Zelenski. "Zato se bojim, da nam bo dolgotrajna vojna v Iranu prinesla manj podpore."

Najnovejši pogovori, ki so jih vodili odposlanci iz Moskve in Kijeva, niso obrodili sadov. Zelenski je Rusijo obtožil, da "zavlačuje s pogajanji," medtem ko nadaljuje invazijo in dodal, da Ukrajina ostaja v stiku z ameriškimi pogajalci glede morebitnega dogovora za končanje vojne. A kot je pojasnil, tudi ti pogovori niso več kar so nekdaj bili. Največja skrb so sistemi Patriot, ki so ključni za prestrezanje ruskih balističnih raket, Ukrajina pa nima druge učinkovite alternative. Ti ameriški sistemi že od samega začetka niso bili dostavljeni v zadostnih količinah, trdi Zelenski, in če se bo vojna v Iranu še nadaljevala, bo "paket sistemov iz dneva v dan vse manjši".

"Rusija ima koristi od vojne"