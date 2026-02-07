Zelenski: ZDA želijo, da se vojna konča do junija

Američani želijo dogovor o koncu vojne do začetka poletja, do junija, je danes sporočil Volodimir Zelenski. Dodal je, da so Američani ukrajinsko in rusko delegacijo povabili na pogovore v ZDA, predvidoma v Miami, prihodnji teden.
Ukrajinski predsednik je ob tem ponovil, da v Kijevu ne bodo sprejeli nobenega dogovora glede ukrajinske suverenosti, ki bi ga ZDA same sklenile z Rusijo, brez sodelovanja Ukrajine.
Ta teden je v Abu Dabiju potekal drugi krog tristranskih pogajanj ZDA, Rusije in Ukrajine glede končanja vojne. Na njih sta se strani dogovorili o izmenjavi ujetnikov, preboja glede vprašanja ozemlja pa nista dosegli.
Vse tri strani so sicer dvodnevna pogajanja v prestolnici Združenih arabskih emiratov, ki so se zaključila v četrtek, opisale kot konstruktivna.
Rusija izvedla nov obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo
Ukrajinsko energetsko omrežje je bilo medtem davi tarča obsežnega ruskega napada, zaradi česar je velik del države ostal brez elektrike. Kot je sporočil ukrajinski operater Ukrenergo, je oskrba z elektriko prekinjena v večini regij.
Obnovitvena dela že potekajo, kjer varnostne razmere to dopuščajo, je na omrežju X okoli 9. ure zjutraj zapisal ukrajinski predsednik Zelenski. Rusija je uporabila več kot 400 dronov ter okoli 40 raket in manevrirnih izstrelkov, je še dejal. Kot glavne cilje napada je označil električno omrežje, elektrarne in transformatorske postaje.
O škodi poročajo iz zahodnih regij Volin, Ivano-Frankivsk, Lvov in Rivne. Do napadov je prišlo tudi v regiji Harkov.
Dobava elektrike je med drugim prekinjena tudi v Kijevu, kjer je bilo davi pet stopinj pod ničlo, v prihodnjih dneh pa naj bi temperature padle celo na minus 20 stopinj Celzija.
Zaradi nočnih napadov so vzletela bojna letala na Poljskem. V pripravljenosti so bili kopenski sistemi zračne obrambe in radarji. Letališči v Rzeszowu in Lublinu na vzhodu države pa sta začasno prekinili zračni promet.
Rusija že več mesecev intenzivno napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar Ukrajinci sredi zime pogosto ostanejo brez elektrike in ogrevanja.