Zelenski: ZDA želijo, da se vojna konča do junija

Američani želijo dogovor o koncu vojne do začetka poletja, do junija, je danes sporočil Volodimir Zelenski. Dodal je, da so Američani ukrajinsko in rusko delegacijo povabili na pogovore v ZDA, predvidoma v Miami, prihodnji teden. Ukrajinski predsednik je ob tem ponovil, da v Kijevu ne bodo sprejeli nobenega dogovora glede ukrajinske suverenosti, ki bi ga ZDA same sklenile z Rusijo, brez sodelovanja Ukrajine.

Zelenski je ponovil, da Ukrajina ne bo sprejela nobenega dogovora, ki bi ga ZDA in Rusija sklenile brez sodelovanja Kijeva. FOTO: Profimedia

Ta teden je v Abu Dabiju potekal drugi krog tristranskih pogajanj ZDA, Rusije in Ukrajine glede končanja vojne. Na njih sta se strani dogovorili o izmenjavi ujetnikov, preboja glede vprašanja ozemlja pa nista dosegli.

Vojna v Ukrajini traja že skoraj štiri leta. Eno ključnih odprtih vprašanj na poti do morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo je vprašanje ozemlja. Moskva namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga sicer nadzoruje le delno. Tovrstne zahteve so v Kijevu že večkrat zavrnili.

Vse tri strani so sicer dvodnevna pogajanja v prestolnici Združenih arabskih emiratov, ki so se zaključila v četrtek, opisale kot konstruktivna.

Rusija izvedla nov obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Ukrajinsko energetsko omrežje je bilo medtem davi tarča obsežnega ruskega napada, zaradi česar je velik del države ostal brez elektrike. Kot je sporočil ukrajinski operater Ukrenergo, je oskrba z elektriko prekinjena v večini regij.

Prostovoljec Marat Darmenov, drugi desno, streže brezplačno toplo hrano prebivalcem Kijeva med obsežnim izpadom električne energije v Kijevu. FOTO: AP