Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zelenski: ZDA želijo, da se vojna konča do junija

Kijev / Moskva / Washington, 07. 02. 2026 15.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Zelenski je ponovil, da Ukrajina ne bo sprejela nobenega dogovora, ki bi ga ZDA in Rusija sklenile brez sodelovanja Kijeva.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da si ZDA želijo, da bi se vojna v Ukrajini končala do junija. Ob tem je napovedal novo srečanje ukrajinske in ruske delegacije prihodnji teden v ZDA. Ponovil je, da Kijev ne bo pristal na to, da bi ZDA same sklenile dogovor z Rusijo glede Ukrajine. Rusija je medtem napadla ukrajinsko energetsko omrežje, zaradi česar je v večini regij prekinjena oskrba z elektriko.

Američani želijo dogovor o koncu vojne do začetka poletja, do junija, je danes sporočil Volodimir Zelenski. Dodal je, da so Američani ukrajinsko in rusko delegacijo povabili na pogovore v ZDA, predvidoma v Miami, prihodnji teden.

Ukrajinski predsednik je ob tem ponovil, da v Kijevu ne bodo sprejeli nobenega dogovora glede ukrajinske suverenosti, ki bi ga ZDA same sklenile z Rusijo, brez sodelovanja Ukrajine.

Zelenski je ponovil, da Ukrajina ne bo sprejela nobenega dogovora, ki bi ga ZDA in Rusija sklenile brez sodelovanja Kijeva.
Zelenski je ponovil, da Ukrajina ne bo sprejela nobenega dogovora, ki bi ga ZDA in Rusija sklenile brez sodelovanja Kijeva.
FOTO: Profimedia

Ta teden je v Abu Dabiju potekal drugi krog tristranskih pogajanj ZDA, Rusije in Ukrajine glede končanja vojne. Na njih sta se strani dogovorili o izmenjavi ujetnikov, preboja glede vprašanja ozemlja pa nista dosegli.

Vojna v Ukrajini traja že skoraj štiri leta. Eno ključnih odprtih vprašanj na poti do morebitnega mirovnega dogovora med Ukrajino in Rusijo je vprašanje ozemlja. Moskva namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga sicer nadzoruje le delno. Tovrstne zahteve so v Kijevu že večkrat zavrnili.

Vse tri strani so sicer dvodnevna pogajanja v prestolnici Združenih arabskih emiratov, ki so se zaključila v četrtek, opisale kot konstruktivna.

Rusija izvedla nov obsežen napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo

Ukrajinsko energetsko omrežje je bilo medtem davi tarča obsežnega ruskega napada, zaradi česar je velik del države ostal brez elektrike. Kot je sporočil ukrajinski operater Ukrenergo, je oskrba z elektriko prekinjena v večini regij.

Prostovoljec Marat Darmenov, drugi desno, streže brezplačno toplo hrano prebivalcem Kijeva med obsežnim izpadom električne energije v Kijevu.
Prostovoljec Marat Darmenov, drugi desno, streže brezplačno toplo hrano prebivalcem Kijeva med obsežnim izpadom električne energije v Kijevu.
FOTO: AP

Obnovitvena dela že potekajo, kjer varnostne razmere to dopuščajo, je na omrežju X okoli 9. ure zjutraj zapisal ukrajinski predsednik Zelenski. Rusija je uporabila več kot 400 dronov ter okoli 40 raket in manevrirnih izstrelkov, je še dejal. Kot glavne cilje napada je označil električno omrežje, elektrarne in transformatorske postaje.

O škodi poročajo iz zahodnih regij Volin, Ivano-Frankivsk, Lvov in Rivne. Do napadov je prišlo tudi v regiji Harkov.

Dobava elektrike je med drugim prekinjena tudi v Kijevu, kjer je bilo davi pet stopinj pod ničlo, v prihodnjih dneh pa naj bi temperature padle celo na minus 20 stopinj Celzija.

Zaradi nočnih napadov so vzletela bojna letala na Poljskem. V pripravljenosti so bili kopenski sistemi zračne obrambe in radarji. Letališči v Rzeszowu in Lublinu na vzhodu države pa sta začasno prekinili zračni promet.

Rusija že več mesecev intenzivno napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar Ukrajinci sredi zime pogosto ostanejo brez elektrike in ogrevanja.

Ukrajina Rusija vojna elektrika ZDA

Leteča letalonosilka, ki lansira vesoljske lovce za napade v ozračju in orbiti

bibaleze
Portal
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
Luka Basi zapel s sedemletnim sinom in ganil Slovenijo
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Dnevni horoskop: Škorpijoni čuvajo skrivnost, levi bodo dobili pohvalo
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
To so barve, ki bodo najbolj priljubljene v letu 2026
vizita
Portal
Kašelj, ki traja več kot teden dni, je lahko opozorilni znak
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Preprosta navada v trgovini, ki lahko ogrozi vaše zdravje
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Presenetljiva težava sodobnega trenda čuječnosti
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
Razlika med generalizirano anksiozno motnjo in panično motnjo
cekin
Portal
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
Po dvigu minimalne plače višje minimalne urne postavke in nadomestila za brezposelnost
moskisvet
Portal
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
dominvrt
Portal
Zakaj mačke ponoči postanejo bolj aktivne in kako jim prilagoditi dom
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Vrtnice za svoje cvetenje potrebujejo družbo dobrih sosedov
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527