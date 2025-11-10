Svetli način
Tujina

Zelenski želi naročiti 27 ameriških sistemov zračne obrambe patriot

Kijev, 10. 11. 2025 12.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za britanske medije povedal, da želi za obrambo pred ruskimi napadi z droni naročiti 27 ameriških sistemov zračne obrambe patriot, evropske države pa bi lahko Kijevu posodile svoje sisteme patriot. Opozoril je še, da bi lahko Rusija pred koncem vojne v Ukrajini napadla še kako evropsko državo.

Volodimir Zelenski je v nedeljo objavljenem intervjuju dejal, da se v nasprotju z drugimi zahodnimi voditelji ne boji ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ob tem je zavrnil navedbe nekaterih medijev, da je bilo njuno zadnje srečanje v Washingtonu burno, ter dodal, da ima s Trumpom dobre odnose, ki jih je opisal kot normalne, poslovne in konstruktivne.

Na vprašanje, ali si EU in Velika Britanija v zadostni meri prizadevata za končanje vojne, je Zelenski odgovoril: "Nikoli ni dovolj. Dovolj bo, ko se bo vojna končala. In dovolj bo, ko bo Putin razumel, da mora prenehati."

Ker je Trump izključil vojaško vpletenost ZDA v konflikt v Ukrajini, sta francoska in britanska vlada obljubili, da bosta v Ukrajino napotili svoje vojake kot del morebitnega mirovnega sporazuma. Po mnenju Zelenskega je treba vprašanje evropske vojaške prisotnosti v Ukrajini med divjanjem spopadov obravnavati previdno, saj se evropski voditelji bojijo svojih državljanov in se ne želijo vpletati v vojno. "Če bi preveč pritiskal, bi obstajalo tveganje, da bi Kijev izgubil finančno in vojaško podporo naših partnerjev," je ocenil.

Kremelj po njegovih besedah vodi tudi hibridno vojno proti Evropi in preizkuša meje zveze Nato. Zelenski ocenjuje, da je povsem mogoče, da bo Rusija že pred koncem vojne v Ukrajini odprla drugo fronto proti še eni evropski državi. "Pozabiti moramo na splošen evropski skepticizem, da Putin najprej želi zasesti Ukrajino, nato pa morda še kaj. Lahko stori oboje hkrati," je opozoril.

Vdore dronov na Poljsko in njihovo pojavljanje nad več evropskimi letališči, med drugim v Koebenhavnu, Münchnu in Bruslju, pa je Zelenski povezal z dejstvom, da Rusija od prvih mesecev invazije v Ukrajini leta 2022 ni dosegla znatnega napredka na frontni črti.

