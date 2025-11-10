Zelenski želi naročiti 27 ameriških sistemov zračne obrambe patriot

Volodimir Zelenski je v nedeljo objavljenem intervjuju dejal, da se v nasprotju z drugimi zahodnimi voditelji ne boji ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ob tem je zavrnil navedbe nekaterih medijev, da je bilo njuno zadnje srečanje v Washingtonu burno, ter dodal, da ima s Trumpom dobre odnose, ki jih je opisal kot normalne, poslovne in konstruktivne.

Na vprašanje, ali si EU in Velika Britanija v zadostni meri prizadevata za končanje vojne, je Zelenski odgovoril: "Nikoli ni dovolj. Dovolj bo, ko se bo vojna končala. In dovolj bo, ko bo Putin razumel, da mora prenehati."

Ker je Trump izključil vojaško vpletenost ZDA v konflikt v Ukrajini, sta francoska in britanska vlada obljubili, da bosta v Ukrajino napotili svoje vojake kot del morebitnega mirovnega sporazuma. Po mnenju Zelenskega je treba vprašanje evropske vojaške prisotnosti v Ukrajini med divjanjem spopadov obravnavati previdno, saj se evropski voditelji bojijo svojih državljanov in se ne želijo vpletati v vojno. "Če bi preveč pritiskal, bi obstajalo tveganje, da bi Kijev izgubil finančno in vojaško podporo naših partnerjev," je ocenil.