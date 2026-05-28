Zelenski želi rakete: 'Smo zelo vztrajni'

Zelenski je v pismu zaprosil za dodatno ameriško strelivo, opozoril je namreč, da dobave Ukrajini nevarno upadajo, saj vojna z Iranom preusmerja in izčrpava ameriške zaloge. "Verjamem, da morajo ZDA ukrepati hitreje. Smo zelo vztrajni," je dejal Zelenski med obiskom v Stockholmu. Zelenski si namreč prizadeva zagotoviti dodatne dobave tujega orožja, poroča AP News, ki ga Ukrajina sama ne more proizvesti. V zameno za orožje ponuja delitev naprednega znanja o dronih, ki so ga razvili med vojno.

Rusija medtem nadaljuje svoje napade, uporabljajo tudi balistične rakete dolgega dosega za poškodovanje ukrajinskega elektroenergetskega omrežja in silovite napade na mesta. Tarča napadov je tudi ukrajinska prestolnica Kijev. Nedavno so ruske oblasti opozorile vse tuje diplomate, da nemudoma zapustijo prestolnico, preden se bombardiranje nadaljuje, vendar po poročanju AP noben tuji diplomat teh opozoril ni upošteval. Tudi ukrajinsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da vse diplomatske misije v prestolnici nadaljujejo svoje delovanje.

V nakup 20 lovskih letal Gripen

Ukrajina namerava v kratkem od Švedske kupiti 20 naprednih lovskih letal Gripen za 2,5 milijarde evrov, Švedska pa ob tem nakupu donirala še 16 starejših modelov Gripen, je med obiskom na Švedskem povedal Zelenski. Denar za letala bo zagotovljen iz 90-milijardnega posojila za Ukrajino, ki ga je nedavno odobrila Evropska unija. Bojna letala bodo po besedah Zelenskega še posebej koristna pri zaustavljanju ruskih letal, ki proti Ukrajini izstreljujejo bombe.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in švedski premier Ulf Kristersson FOTO: AP