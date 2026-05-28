Tujina

Zelenski želi rakete: 'Smo zelo vztrajni'

Kijev, 28. 05. 2026 16.57

N.V.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je "zelo vztrajen" pri pritiskih na ZDA glede dobave dodatnih raket za zračni obrambni sistem Patriot. Opozoril je namreč, da dobave Ukrajini nevarno upadajo, naslovil je tudi pismo na ameriškega predsednika, a odgovora še ni prejel.

Zelenski je v pismu zaprosil za dodatno ameriško strelivo, opozoril je namreč, da dobave Ukrajini nevarno upadajo, saj vojna z Iranom preusmerja in izčrpava ameriške zaloge. "Verjamem, da morajo ZDA ukrepati hitreje. Smo zelo vztrajni," je dejal Zelenski med obiskom v Stockholmu.

Zelenski si namreč prizadeva zagotoviti dodatne dobave tujega orožja, poroča AP News, ki ga Ukrajina sama ne more proizvesti. V zameno za orožje ponuja delitev naprednega znanja o dronih, ki so ga razvili med vojno. 

Rusija medtem nadaljuje svoje napade, uporabljajo tudi balistične rakete dolgega dosega za poškodovanje ukrajinskega elektroenergetskega omrežja in silovite napade na mesta. 

Tarča napadov je tudi ukrajinska prestolnica Kijev. Nedavno so ruske oblasti opozorile vse tuje diplomate, da nemudoma zapustijo prestolnico, preden se bombardiranje nadaljuje, vendar po poročanju AP noben tuji diplomat teh opozoril ni upošteval. 

Tudi ukrajinsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da vse diplomatske misije v prestolnici nadaljujejo svoje delovanje.

V nakup 20 lovskih letal Gripen

Ukrajina namerava v kratkem od Švedske kupiti 20 naprednih lovskih letal Gripen za 2,5 milijarde evrov, Švedska pa ob tem nakupu donirala še 16 starejših modelov Gripen, je med obiskom na Švedskem povedal Zelenski.

Denar za letala bo zagotovljen iz 90-milijardnega posojila za Ukrajino, ki ga je nedavno odobrila Evropska unija. Bojna letala bodo po besedah Zelenskega še posebej koristna pri zaustavljanju ruskih letal, ki proti Ukrajini izstreljujejo bombe. 

Švedski premier Ulf Kristersson je napovedal, da bo Ukrajina starejše modele prejela v začetku prihodnjega leta, nove modele pa od leta 2030 dalje. Opremljena bodo s strelivom, Švedska pa bo zagotovila tudi vzdrževanje in usposabljanje. 

Na dolgi rok si Ukrajina sicer želi 150 letal Gripen. Švedska pa je po drugi strani izjemno zainteresirana za pridobivanje znanja od ukrajinskih vojakov.

