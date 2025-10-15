Zelenski županu Odese odvzel državljanstvo, v mestu postavil vojaško upravo

Genadij Truhanov, ki je župan Odese od leta 2014, vse obtožbe zavrača in namerava vložiti tožbo proti odločitvi Volodimirja Zelenskega. Z izgubo državljanstva je sicer praktično razrešen s položaja župana, grozi mu celo izgon.
"Preveč varnostnih vprašanj v Odesi je ostalo predolgo brez ustreznih odgovorov," je v torek dejal Zelenski. Dodal je, da mesto potrebuje močnejšo zaščito in več podpore.
Kritiki Zelenskemu očitajo, da vse več izvoljenim predstavnikom ljudstva vsiljuje vojaško upravo, ki jo vodijo njegovi zaupniki. Med drugim ga župan Kijeva Vitalij Kličko že dalj časa obtožuje avtoritarnih teženj.
Ukrajinske oblasti odredile evakuacijo z vzhoda regije Harkov
Ukrajinske oblasti so danes zaradi poslabšanja varnostnih razmer v bližini mesta Kupjansk odredile evakuacijo z vzhoda regije Harkov. Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je ob tem sporočil, da evakuacija zadeva 40 mest in vključuje 409 družin in 601 otrok.
Kupjansk, ki je bil zaradi ruskih napadov skoraj popolnoma uničen, je strateško pomemben zaradi svoje lege in prometnih povezav. Več mest v okolici je bilo že evakuiranih, medtem ko ruske sile poskušajo napredovati proti zahodu.