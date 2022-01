Zelenski: ZDA poskušajo dramatizirati razmere, panika nam povzroča veliko škodo

Potem ko so v zadnjih dneh in tednih predvsem iz Washingtona vztrajno opozarjali na nevarnost "skoraj neizbežne" ruske invazije na Ukrajino, je predsednik te države Volodimir Zelenski Američan pozval k umiritvi retorike. "Bela hiša poskuša nevarnost ruske invazije prikazati najbolj dramatično, kar se da. Po mojem mnenju je to napaka," je dejal in poudaril tudi, da "neuravnotežena in nerazumna informacijska politika" njegovi državi povzročila veliko ekonomsko škodo. S tem so se potrdila poročila nekaterih medijev, da na liniji Washington-Kijev obstajajo nekatera nesoglasja glede razmer v tej državi.

Volodimir Zelenski je v pogovoru za tuje medije dejal, da je bil umik zaposlenih z veleposlaništev zahodnih držav v Ukrajini "nepotreben in napačen". povedal je, da je potrebno biti zelo pozoren pri izjavah in opozoril, da so nekateri zahodni analitiki že novembra napovedovali neizbežno vojno, grožnja pa da ni večja kot je bila aprila lani. "Če pogledate satelitske slike sicer lahko vidite povečanje števila vojakov, vendar ne morete z gotovostjo trditi, da gre za grožnjo, prihajajoči napad ali pa za enostavno rotacijo sil." Ob tem je dejal, da je povečevanje števila ruskih vojakov ob meji "poskus psihološkega pritiska", s katerimi želi Moskva vplivati na rezultat pogajanj. Ob tem je dejal, da ni potrebe za paniko, saj da ima Ukrajina dovolj močno vojsko. "So morda na naših ulicah tanki? Niso," opozarja Zelenski in dodaja, da mediji ustvarjajo lažen vtis o dogodkih v Ukrajini. "Neuravnotežena in nerazumna informacijska politika je naši državi povzročila veliko gospodarsko škodo."

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP

Povedal je, da bi v primeru vojne šlo za grozljiv in odprt spopad, ki bi terjal veliko žrtev. Obregnil se je tudi ob napoved zahodnih držav, da bodo v primeru napada sankcionirale Rusijo. "Zakaj govorijo samo o sankcijah? Njihov namen je obramba Evropske unije in Nata, ne pa Ukrajine," je bil odkrit. Zahod je pozval, naj se izjasni glede ukrajinskega članstva v severnoatlantskem zavezništvu, do takrat pa, poudarja ukrajinski predsednik, je država prepuščena sebi.

"Ne želim si, da bi bila usoda Ukrajine rezultat dogovorov med Joejem Bidnom in Vladimirjem Putinom." Pri tem je izrazil upanje za tristranske pogovore in dodal, da mu je Biden zagotovil, da ZDA ne bodo sprejemale dogovorov za njegovim hrbtom. "Pomembno je, da Biden glede razmer v državi sliši informacije od mene in ne od posrednikov." V pogovoru je razkril tudi, da ga je ruski predsednik povabil na pogovore v Soči, sam pa da je predlagal srečanje v Odesi. Na Putina je ob tem naslovil vprašanja, zakaj predlaga stvari, za katere ve, da ne bodo delovale. "To je največji možni cinizem," je dejal. "Zakaj potrebuješ toliko vojakov tam in zakaj izvajaš vaje specifično na tem ozemlju, na meji. Je to sadomazohizem? Zakaj uživaš v strašenju drugih?" Spregovoril je tudi o notranjepolitičnih razmerah in dejal, da je največji izziv zanj držati državo skupaj. Pri tem je kritiziral "post-sovjetske" oligarhe stare elite, ki da jih ne ganejo razmere v državi ter dodal, da se Rusija sooča z istim problemom.

icon-expand Ruska vojska v bližini ukrajinske meje izvaja vojaške vaje. FOTO: AP