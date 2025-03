Ukrajinski poslanci Zelenskemu v drugem poskusu potrdili legitimnost

Do glasovanja v parlamentu prihaja, potem ko je Trump prejšnji teden v zapisu na družbenem omrežju Truth Social ukrajinskega predsednika obtožil, da ima nizko podporo v javnomnenjskih anketah, in ga označil za "neizvoljenega diktatorja", ki bo "kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil".

Tudi v Moskvi so večkrat opozorili, da Zelenski nima legitimnosti, saj mu je mandat uradno potekel maja lani, v Ukrajini pa novih volitev zaradi vojnega stanja niso razpisali.

Rusija ponoči Ukrajino napadla z raketami in droni

Rusija je Ukrajino ponoči napadla z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Natančen obseg škode in število žrtev še nista znana. Po doslej zbranih podatkih je bila civilistka ubita v regiji Sumi na severovzhodu, ena ženska pa je bila ranjena v bližini Kijeva.

Ponoči oz. zgodaj zjutraj so se v večjem delu Ukrajine oglasile sirene za zračni napad, ki so opozarjale na bližajoče se ruske rakete in drone. Po navedbah ukrajinske vojske so ruske sile rakete izstrelile iz štirih bombnikov Tupoljev Tu-95.

Natančen obseg škode in število žrtev še nista znana. Po doslej zbranih podatkih so ruski brezpilotni letalniki in topniški ogenj povzročili precejšnjo škodo v severovzhodni regiji Sumi, kjer so pod ruševinami našli truplo ženske. Še ena ženska je bila ranjena v kraju Obuhiv, slabih 50 kilometrov južno od središča Kijeva.