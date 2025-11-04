Zelenski obiskal poveljniško mesto Azova pred Pokrovskom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal ukrajinske čete na območju mesta Pokrovsk v Donbasu, kjer si Ukrajina prizadeva obraniti strateško pomembno središče pred ruskim zavzetjem. Po navedbah Kijeva v Pokrovsku potekajo hudi boji, pri čemer Moskva trdi, da ruska vojska stiska obroč okoli ukrajinskih enot.

"Z našimi vojaki sem se srečal na poveljniškem mestu 1. korpusa nacionalne garde Ukrajine, ki vodi obrambo na območju Dobropilje," je na družbenem omrežju X objavil Zelenski, pri čemer je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP mislil na mesto, ki je približno 20 kilometrov oddaljeno od Pokrovska. "To je naša država, to je naš vzhod in zagotovo bomo storili vse, kar je v naši moči, da ostane ukrajinski," je dodal.

Pokrovsk leži v vzhodni regiji Doneck na pomembni oskrbovalni poti za ukrajinsko vojsko, ki ga ruske sile skušajo zavzeti že več kot leto dni.

Kijev je pred dnevi sporočil, da so v Pokrovsk vdrli ruski vojaki, zaradi česar so v mesto napotili posebne enote. Zelenski je sicer v ponedeljek dejal, da ruske sile v zadnjih dneh niso imele nobenega uspeha v obleganem Pokrovsku, priznal pa je, da je bil položaj ukrajinskih vojakov težak. Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR) je danes sporočila, da njena posebna enota Timur nadaljuje operacije proti ruskim silam v Pokrovsku. "Potekajo hudi boji z ruskim okupatorjem," je na Telegramu zapisala omenjena služba. Sodeč po objavi je v Pokrovsku tudi vodja ukrajinskih obveščevalcev Kirilo Budanov, kar dokazujejo fotografije in videoposnetek, ki jih je objavil GUR. V boje so vključene tudi druge enote, ki si prizadevajo preprečiti zavzetje Pokrovska, so še dejai v GUR, kjer pa podrobnosti iz varnostnih razlogov niso razkrili.

Rusi trdijo, da sklenjajo obroč okoli mesta