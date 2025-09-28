Železna čeljust silaka Kabonge: z zobmi vlekel 700-tonsko jahto

V priljubljenem egiptovskem letovišču Hurghada na Sinajskem polotoku so bili priča neverjetnemu podvigu tamkajšnjega rokoborca. Po vodi je vlekel veliko jahto, ki je tehtala kar 700 ton, toda vrvi ni vlekel z rokami, ampak zgolj z zobmi.

"Danes sem prišel podreti svetovni rekord," je bil v soboto na obali Rdečega morja jasen rokoborec Ashraf Mahrous, ki nosi vzdevek Kabonga. 44-letni domačin iz pristaniškega mesta Ismailija je bil odločen, da se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Z zobmi nad jahto FOTO: AP icon-expand

Prejšnji rekord je bil postavljen leta 2018, jahta pa je bila takrat težka 614 ton. Egipčan si je zdaj izbral še težjo ladjo, tehtala je 700 ton. Počivala je na morski gladini, sam pa je stal na obali, vrv je vtaknil med zobe in počasi začel korakati nazaj. In ladja je na veliko veselje prisotnih res zdrsela nazaj, sam pa je zmagoslavno dvignil roke v zrak. V potrditev izziva in v vsesplošno zabavo je nato k sebi potegnil dve ladji hkrati, ki sta skupaj tehtali 1150 ton.

To sicer ni bilo njegovo prvo vlečenje ladje, pred šestimi leti je po vodi dve uri poskušal vleči 4000-tonsko ladjo, vrv pa je imel takrat pripeto na ramena. "Medtem ko sem vlekel ladjo, sem godrnjal in kričal, nato pa sem ji govoril: 'Danes sem jaz ali ti,'" je povedal v nedavnem intervjuju za Associated Press v lokalni telovadnici v Kairu, kjer trenira vsak dan.

Kabonga in jahta FOTO: AP icon-expand

Verjame namreč, da mu pogovor s predmetom, ki ga vleče, pomaga vzpostaviti povezavo in je ključ do njegovega uspeha. Kot pravi, predmet obravnava kot del svojega telesa, ki je usklajen z njegovim srčnim utripom. Ko se je pripravljal na nov podvig, se je držal prehrane, bogate z beljakovinami in železom. Vsak dan je zaužil vsaj ducat jajc, dva cela piščanca in 11 kilogramov rib, ob tem pa trikrat na dan opravil še dveurni trening.

Že kot otrok je prenašal prijatelje

193 cm visok in 157 kg težak orjak je v domačih logih izjemno priljubljen, otroci pogosto tečejo za njim po ulici, poroča televizija NBC. Na začetku letošnjega leta je vlekel vlak, samostojno je vlekel tudi lokomotivo, pred štirimi leti pa še tovornjak.

