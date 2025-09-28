Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Železna čeljust silaka Kabonge: z zobmi vlekel 700-tonsko jahto

Hurgada, 28. 09. 2025 12.18 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H.
Komentarji
9

V priljubljenem egiptovskem letovišču Hurghada na Sinajskem polotoku so bili priča neverjetnemu podvigu tamkajšnjega rokoborca. Po vodi je vlekel veliko jahto, ki je tehtala kar 700 ton, toda vrvi ni vlekel z rokami, ampak zgolj z zobmi.

"Danes sem prišel podreti svetovni rekord," je bil v soboto na obali Rdečega morja jasen rokoborec Ashraf Mahrous, ki nosi vzdevek Kabonga. 44-letni domačin iz pristaniškega mesta Ismailija je bil odločen, da se bo vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.

Z zobmi nad jahto
Z zobmi nad jahto FOTO: AP

Prejšnji rekord je bil postavljen leta 2018, jahta pa je bila takrat težka 614 ton. Egipčan si je zdaj izbral še težjo ladjo, tehtala je 700 ton. Počivala je na morski gladini, sam pa je stal na obali, vrv je vtaknil med zobe in počasi začel korakati nazaj. In ladja je na veliko veselje prisotnih res zdrsela nazaj, sam pa je zmagoslavno dvignil roke v zrak. V potrditev izziva in v vsesplošno zabavo je nato k sebi potegnil dve ladji hkrati, ki sta skupaj tehtali 1150 ton.

To sicer ni bilo njegovo prvo vlečenje ladje, pred šestimi leti je po vodi dve uri poskušal vleči 4000-tonsko ladjo, vrv pa je imel takrat pripeto na ramena. "Medtem ko sem vlekel ladjo, sem godrnjal in kričal, nato pa sem ji govoril: 'Danes sem jaz ali ti,'" je povedal v nedavnem intervjuju za Associated Press v lokalni telovadnici v Kairu, kjer trenira vsak dan.

Kabonga in jahta
Kabonga in jahta FOTO: AP

Verjame namreč, da mu pogovor s predmetom, ki ga vleče, pomaga vzpostaviti povezavo in je ključ do njegovega uspeha. Kot pravi, predmet obravnava kot del svojega telesa, ki je usklajen z njegovim srčnim utripom.

Ko se je pripravljal na nov podvig, se je držal prehrane, bogate z beljakovinami in železom. Vsak dan je zaužil vsaj ducat jajc, dva cela piščanca in 11 kilogramov rib, ob tem pa trikrat na dan opravil še dveurni trening.

Že kot otrok je prenašal prijatelje

193 cm visok in 157 kg težak orjak je v domačih logih izjemno priljubljen, otroci pogosto tečejo za njim po ulici, poroča televizija NBC. Na začetku letošnjega leta je vlekel vlak, samostojno je vlekel tudi lokomotivo, pred štirimi leti pa še tovornjak.

Njegova moč se je pojavila zelo zgodaj. Že kot otrok je za zabavo nosil prijatelje, ko je pri devetih letih izgubil očeta, je začel trkati na vrata in se ponujati, da bo za nekaj denarja dvigoval težke predmete. Pomagal je ljudem nositi opeke, vreče s peskom in druge težke tovore. Treniral je kung fu, kikboks, v Kairu je oblikoval rokoborsko ekipo.

Ko pa so ga prijatelji videli, kako je na dvorišču telovadnice z lahkoto desetkrat zapored obrnil ogromne pnevmatike in potisnil avto samo s prstom, so ga spodbudili, da se je začel potegovati za svetovne rekorde.

Med drugim mu je marca letos Guinnessova knjiga rekordov uradno priznala podvig najtežje vleke na tirnicah: z vrvjo, ki jo je držal z zobmi, je 10 metrov vlekel vlak, težak 279 ton. Junija 2021 je uradno postavil svetovni rekord v vleki več kot 15-tonskega tovornjaka, februarja lani pa ga je mednarodna franšiza priznala, ker je v 30 sekundah razbil in pojedel 11 surovih jajc. Njegov naslednji cilj: vleka podmornice, egiptovske oblasti je že zaprosil za dovoljenje.

kabonga ladja vleka rekord zobje
Naslednji članek

Po okrutnem mučenju in umoru treh deklet na ulicah množični protesti

SORODNI ČLANKI

V Planici s kipom počastili svetovni rekord Domna Prevca

Robert Goter podrl slovenski rekord, za svetovnega pa dobrih 20 ur prekratek

Podrl svetovni rekord in stekel po poljub: kdo greje srce Duplantisa?

VIDEO: Najmočnejši Slovenec je Damjan Slapnik

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slim386
28. 09. 2025 13.13
Kaj pa naš korak ki ima teflonski čeljust
ODGOVORI
0 0
Morgoth
28. 09. 2025 13.05
+2
Martin Krpan je samo eden in je Slovenec!
ODGOVORI
2 0
cekinar
28. 09. 2025 13.16
Tihotapec (angleške soli) je bil,no ta vrlina je pa slovencem ostala v krvi do danes...
ODGOVORI
0 0
Monster_cat
28. 09. 2025 12.56
+1
Verjetno ste spet pomesal merske enote ....ker tole ka je vleku mi ne deluje 700 ton
ODGOVORI
2 1
Monster_cat
28. 09. 2025 12.58
Boing 747-8 ....prazn ...ima 220 ton.....za primerjavo!
ODGOVORI
0 0
Triindvajseti December
28. 09. 2025 12.53
+2
Zanimajte se rajsi, kako na Premogovniku Velenje vodilni koruptivno kadrujejo in kradejo!
ODGOVORI
2 0
sloeki70
28. 09. 2025 12.37
-3
Bedarija, to vsak otrok potegne, zakon fizike, cloveska neumnost nima meja!
ODGOVORI
2 5
xxman.y
28. 09. 2025 12.40
+4
ti pa veš kaj je zakon fizike...
ODGOVORI
4 0
Grickoficko
28. 09. 2025 12.25
-1
Pa še mal podvodne pomoči je dubu
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256