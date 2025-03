Železniška nesreča: tesni sodelavec premierja odgovoren za uničenje dokazov?

Grška opozicija se je združila v ostrih kritikah tako proti vladi kot nekdanjemu državnemu sekretarju v kabinetu premierja Kristosu Triantopulosu ter ju obtožila odgovornosti za dvojni zločin: tako za samo tragedijo kot za domnevno uničenje pomembnih dokazov po nesreči.

Triantopulosu očitajo, da je odobril hitro odstranjevanje posledic nesreče, kar da je vodilo v uničenje dokazov. Nekdanji državni sekretar očitke zavrača in trdi, da so vse odločitve v zvezi s prizoriščem tragedije sprejeli "izključno operativni in upravni organi pred prihodom vladne delegacije".

Opozicijske stranke Pasok, Siriza in dve drugi manjši levičarski stranki naj bi še danes vložili predlog nezaupnice konservativni vladi.

Po vsej Grčiji se je minuli teden ob drugi obletnici najhujše železniške nesreče v zgodovini države na protestih zbralo 325.000 ljudi. Največ, okoli 200.000, se jih je zbralo pred parlamentom v Atenah, kjer je prišlo do izgredov.