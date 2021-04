V iztirjenju vlaka v Egiptu najmanj osem mrtvih

Potniški vlak je bil na poti iz Kaira v Mansouro, ko je okoli 14. ure po lokalnem času v vasici Sandahour, severno od egiptovske prestolnice, nenadoma iztiril. Pri tem so se prevrnili štirje vagoni, so sporočili iz železnic Egipta.

V železniški nesreči naj bi po prvih podatkih umrlo najmanj osem potnikov, več kot 100 pa jih je ranjenih. Na kraju nesreče je posredovalo več kot 50 reševalnih vozil. Večina potnikov naj bi utrpela lažje poškodbe, nekaj pa jih je tudi s hudimi poškodbami, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Kraj nesreče je obiskal tudi prometni minister Kamel al-Wazir. Na samem kraju pa so se zbrali tudi številni lokalni prebivalci, ki so opazovali dogajanje, zato so kraj zavarovale varnostne sile.

Oblasti vzrok nesreče še preiskujejo.

To je sicer že druga večja železniška nesreča v Egiptu v zadnjem mesecu dni. 26. marca sta na jugu države trčila dva vlaka, pri tem je umrlo 19 ljudi, še 185 ljudi pa so odpeljali v bolnišnico.