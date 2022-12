Železniška nesreča v Srbiji: Iz vagona ušel amonijak, v bolnišnici 50 ljudi

Okoli 17.30 ure je v bližini mesta Sopotski han v Srbiji iztiril vagon tovornega vlaka, ki je prevažal amonijak, poročajo srbski mediji. Kot so sporočile srbske oblasti, je pri tem ušla večja količina plina, kar je privedlo do visoke koncentracije amonijaka v ozračju. Okoliške prebivalce so pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov in naj ne odpirajo oken, poroča Nacional.