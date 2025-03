Želijo oživiti izumrle vrste: ustvarili 'mamut miške', načrtujejo 'mamut slone'

Kot pojasnjuje izvršni direktor Ben Lamm se biotehnološko podjetje s sedežem v Teksasu od leta 2021 osredotoča na prepoznavanje ključnih lastnosti izumrlih živali, da bi jih z genskim inženiringom vrnili v življenje oziroma spremenili v žive živali. Poleg vračanja vrst, ki so izumrle, podjetje upa, da bi njihovo delo lahko uporabili za pomoč pri prizadevanjih za ohranjanje ostalih vrst. A njihovi načrti so poželi tudi precej neodobravanja s strani preostale stroke. Znanstveniki imajo mešana mnenja o njihovem delu in o tem, ali bo to dejansko koristno, poroča Enex.

Naslednji korak: modificiranje azijskih slonov

Prejšnji teden so iz Colossal Biosciences sporočili, da so njihovi raziskovalci uredili sedem genov v mišjih zarodkih, da so ustvarili miško z dolgo, gosto in volnato dlako. Dobili so zelo kosmatega glodalca. Podjetje zdaj načrtuje še gensko modificiranje azijskih slonov, da bi jim vgradili lastnosti volnatega mamuta, še piše Enex. A številni kritiki opozarjajo, da je to drugače od dejanske vrnitve vrste pred izumrtje. "Pravzaprav ne obujate ničesar, ne vračate starodavne preteklosti," je prepričan Christopher Preston, strokovnjak za divje živali in okolje z univerze v Montani, ki ni sodeloval pri raziskavi. Kot je pojasnil: "Morda bi lahko spremenili vzorec dlake azijskega slona ali ga prilagodili mrazu, vendar to ne bo vrnilo volnatega mamuta. To bo spremenilo azijskega slona."