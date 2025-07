'Zelo nezadovoljen' Trump žuga Putinu: Želi le ubijati ljudi

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da je "zelo nezadovoljen" s svojim telefonskim pogovorom z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom glede vojne v Ukrajini. Dejal je, da želi Putin samo nadaljevati ubijanje ljudi, in namignil na možnost zaostritve sankcij proti Rusiji. Medtem je Trump med praznovanjem dneva neodvisnosti podpisal tudi zakon o proračunu za leto 2026, ki vsebuje skoraj vse njegove predvolilne obljube in pomeni popolno zavrnitev bolj socialnih in zelenih politik njegovih demokratskih predsednikov.

"Zelo sem bil nezadovoljen s svojim pogovorom s predsednikom Putinom. On želi iti do konca, samo nadaljevati ubijanje ljudi. To ni dobro," je ameriški predsednik Donald Trump dan po pogovoru z ruskim predsednikom povedal novinarjem na krovu predsedniškega letala. Ob tem je Trump namignil, da bi lahko zaostril sankcije proti Rusiji. Z njimi je v zadnjih šestih mesecih odlašal in v tem času poskušal prepričati Putina, naj konča vojno. "Veliko govoriva o sankcijah," je dejal ter dodal, da se ruski predsednik zaveda, da jih bodo morda sprejeli.

Donald in Melania Trump FOTO: AP icon-expand

Trump je še izpostavil, da je imel tudi "zelo strateški klic" z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V ločenem pogovoru pa se je v petek pogovarjal tudi z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, s katerim je razpravljal o dobavi raket za zračno obrambo v Ukrajino, čeprav se za to še ni dokončno odločil. ZDA je nedavno sprejela odločitev o ustavitvi določenih pošiljk raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino. Med drugim so po poročanju medijev ustavili tudi rakete za sisteme patriot, ki predstavljajo ključno orožje v boju proti vsakodnevnim ruskim napadom iz zraka. Pogajanja za končanje vojne v Ukrajini, ki jo je Rusija sprožila z agresijo februarja 2022, so trenutno zastala. Putin vztraja pri svojih ciljih, je pa Trumpu zagotovil pripravljenost nadaljevati pogajanja.

Trump podpisal 'čudoviti zakon' zakon, kritiki: Jemlje revnim in daje bogatim

Predsednik ZDA je medtem v petek ob praznovanju dneva neodvisnosti v Beli hiši podpisal zakon o proračunu za leto 2026. Ob podpisu zakona je Trump, obkrožen z republikanskimi kongresniki in senatorji, dejal, da so največje davčne olajšave v zgodovini države potrdili za stalno. "Podiramo vse možne gospodarske rekorde, in to še preden je začel zakon veljati. S tem zakonom bo naša država gospodarsko postala raketa," je dejal. Republikanci v predstavniškem domu so v četrtek ob ogorčeni opoziciji demokratov potrdili predlog zakona o proračunu za leto 2026 in davčnih olajšavah, ki ga je v torek s prav tako tesno večino 51 proti 50 in z odločilnim glasom podpredsednika ZDA JD Vancea potrdil senat.