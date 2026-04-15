'Zelo resno povečanje' zmogljivosti za proizvodnjo jedrskega orožja

"V naših periodičnih ocenah smo lahko potrdili, da je prišlo do hitrega povečanja operacij" na reaktorju v jedrskem kompleksu Jongbjon, je pojasnil direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

Dodal je, da je agencija opazila tudi porast operacij v enoti za predelavo in v lahkovodnem reaktorju v Jongbjonu, zaznala pa je tudi zagon drugih objektov. "Vse to kaže na zelo resno povečanje zmogljivosti DPRK (Severne Koreje) na področju proizvodnje jedrskega orožja, ki je ocenjeno na nekaj deset bojnih konic," je še povedal.

Na vprašanje, ali severnokorejskim oblastem pri razvoju jedrskega orožja pomaga Rusija, je dejal, da IAEA v zvezi s tem ni opazila nič posebnega. Severna Koreja je v podporo invaziji v Ukrajino Rusiji poslala kopenske čete in artilerijske granate, opazovalci pa pravijo, da Moskva Pjongjangu v zameno daje vojaško tehnološko pomoč.

Severna Koreja je leta 2006 izvedla svoj prvi jedrski poskus in se sooča z obsežnimi sankcijami zaradi prepovedanega programa razvoja orožja.