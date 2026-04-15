Tujina

'Zelo resno povečanje' zmogljivosti za proizvodnjo jedrskega orožja

Seul, 15. 04. 2026 10.57 pred 1 uro 1 min branja 34

Avtor:
STA
Kim Džong Un

V Severni Koreji je opaziti "zelo resno povečanje" zmogljivosti za proizvodnjo jedrskega orožja, je na novinarski konferenci v Seulu dejal direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo Rafael Grossi.

"V naših periodičnih ocenah smo lahko potrdili, da je prišlo do hitrega povečanja operacij" na reaktorju v jedrskem kompleksu Jongbjon, je pojasnil direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) Rafael Grossi.

Dodal je, da je agencija opazila tudi porast operacij v enoti za predelavo in v lahkovodnem reaktorju v Jongbjonu, zaznala pa je tudi zagon drugih objektov. "Vse to kaže na zelo resno povečanje zmogljivosti DPRK (Severne Koreje) na področju proizvodnje jedrskega orožja, ki je ocenjeno na nekaj deset bojnih konic," je še povedal.

Na vprašanje, ali severnokorejskim oblastem pri razvoju jedrskega orožja pomaga Rusija, je dejal, da IAEA v zvezi s tem ni opazila nič posebnega. Severna Koreja je v podporo invaziji v Ukrajino Rusiji poslala kopenske čete in artilerijske granate, opazovalci pa pravijo, da Moskva Pjongjangu v zameno daje vojaško tehnološko pomoč.

Severna Koreja je leta 2006 izvedla svoj prvi jedrski poskus in se sooča z obsežnimi sankcijami zaradi prepovedanega programa razvoja orožja.

severna koreja jedrsko orožje iaea

AtiAleš
15. 04. 2026 12.37
Nervira me, ko ima nekdo ki izgleda kot slaba reklama za McDonalds prst na jedrskem sprožilcu ...
lambert
15. 04. 2026 12.23
Me zanima kako lahko Severna Koreja ima jedersko orožjr en Iran ga pa ne zna oz. ne more izdelati.
ho?emVšolo
15. 04. 2026 12.20
S. Korej predstavlja nevarnost za svet, ne pa Iran. A Iran ima nafto in redke rudnine, ki dišijo Ameriki.
Darko32
15. 04. 2026 12.27
Navedel si glavni razlog napada na IRAN.
Nace Štremljasti
15. 04. 2026 12.02
severne koreje se bojijo,kjer vedo kaj bi sledilo napadu
jutri_pa_res
15. 04. 2026 12.01
S Koreja se imenuje Demokratična ljudska republika Koreja, Južna pa samo Republika Koreja. Podobno sta bili nekoč Demokratična republika Nemčija in Zvezna republika Nemčija...Za vsak slučaj, da ne bi kdo neveden podvomil v demokratičnost dotičnih...
Tomvojo
15. 04. 2026 12.01
Kramp pa tukaj stran gleda bednik dvolični.
Rudar
15. 04. 2026 11.52
Naj raje narod nahrani.
Watch-Man X
15. 04. 2026 11.54
Če narod nahraniš postane len.
Ol77
15. 04. 2026 11.51
a spet nabijate o jedrskem orožju zlagani popouci???a tko kot obstsja orozje za masovno uničenje🤣🤣🤣
JAZsemTI
15. 04. 2026 11.48
IAEA je špijonska organizacija, ki je amerikancem in cionistom posredovala lokacije iranskih objektov. Zato v Iran več ne bo imela vstopa in zadeva je ušla izpod nadzora. Kar se pa S. Koreje tiče pa lahko delajo kar hočejo in se jih ne upajo napasti, ker imajo preveliko “gorjačo”…🤔
300 let do specialista
15. 04. 2026 11.48
😂😂 a sedaj so oni na vrsti za "uvoz demokracije", ko jim je preostali svet polomil zobe?
Rudar
15. 04. 2026 11.50
Kaj bi pa ti rad povedu?
bronco60
15. 04. 2026 11.41
Zakaj se pa tukaj ne meša Amerika?? Pač ni nafte,verjetno.
JAZsemTI
15. 04. 2026 11.50
Korejci imajo take rakete, da lahko ruknejo direktno v Belo hišo🤔
Arrya
15. 04. 2026 11.39
MAD- mutually assured destruction je to kar želijo doseči drzave na vzhodu. Ker trenutno imata ZDA in Izrael premoč nad njimi
300 let do specialista
15. 04. 2026 11.49
To si države zahoda kar lepo same dosegajo, laži ne trajajo, printerji pa imajo tudi omejeno relovanje😂
Oblastljudstvu
15. 04. 2026 11.38
Odlično, pa dostavit Iranu
NeMeBasat
15. 04. 2026 11.34
A jih bo Izrael/ZDA zdaj napadel?
Pajki
15. 04. 2026 11.33
Izrael, ki napada vse okoli in grozi, pa ni problem, da ima atomske?
Rafael Kramar
15. 04. 2026 11.35
Ni ravno neke verjetnosti, da bi jo oni zabrisali, ne?!
Actual Asparagus
15. 04. 2026 11.45
ha ha ha...zameglejn um. Izrael dela povračila za napade na njihovo državo in izbris Izraela.
Watch-Man X
15. 04. 2026 11.32
Izrael s približno 9,7 miljon prebivalvec ima lahko jedersko orožje večje države od izraela ga pa naj ne bi imele...
Rafael Kramar
15. 04. 2026 11.36
Pravš, z metrom bi se naj delila ta pravica...
Rudar
15. 04. 2026 11.37
Tudi boljše je, da ga imajo. Verjemi.
Watch-Man X
15. 04. 2026 11.41
Ne s krajo tko so ga judje dobili.
Actual Asparagus
15. 04. 2026 11.46
Kako večje države nimajo? Iran ne bo imel. Pika končna pika.
alicante1234
15. 04. 2026 11.31
Jedrsko orožje je edini garant, da boste mirni pred Američani
Mr Nobady
15. 04. 2026 11.21
Zakaj pa USA ne gre tja in jim pove da so ne primerni za jedrske.. aja tam ni nafte ali karkoli ki bi bilo koristno.
Posteni
15. 04. 2026 11.26
Pa sej jim zda vsesjozi nasprotuje.. vecji problem so kinezi.. oni bi mogli malega debelega drzat na kratko
Rafael Kramar
15. 04. 2026 11.15
Opali naj Donald še po njih.
Watch-Man X
15. 04. 2026 11.12
Upam da jih naredijo čim več.
PredsednikSveta
15. 04. 2026 11.16
bolnik
Nuša Derenda pričakuje svojega prvega vnuka
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
Kako izkoristiti INR: Pogosta vprašanja in odgovori
Vozniki pozor: maraton nadzora hitrosti na 540 lokacijah po vsej državi
Delovna akcija: Ana za otroke pripravila še eno presenečenje
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Posthumno
