Zelo uspešen projekt: štiridnevni delovni teden

Kocka je padla: štiridnevni delovni teden predstavlja velik uspeh. Po šestih mesecih se večina od 33 podjetij in skupno 903 delavcev, ki preizkušajo štiridnevni tedenski urnik brez znižanja plač, ne bo vrnila na standardni delovni teden. Poskus je potekal pod nadzorom neprofitne organizacije 4 Day Week Global, trajal pa je šest mesecev.

Podjetja, ki so sodelovala v preizkusu, so večinoma nastanjena v Združenih državah Amerike in na Irskem, rezultat pa je bil zelo pozitiven. Delavci so bili več kot zadovoljni, približno 97 odstotkov je izjavilo, da želijo nadaljevati s svojim štiridnevnim urnikom. Med preizkusom so bili manj izpostavljeni stresu, bili so manj utrujeni, nespečnost ni predstavljala tako velike težave, izgorelosti skoraj ni bilo, izboljšalo pa se jim je tudi telesno in duševno zdravje. Glede na raziskavo so se povprečni prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 36 odstotkov, delavci pa so poročali o večji produktivnosti, ki je posledično peljala v uspešnost. Skoraj nobeno podjetje, ki je kasneje izpolnjevalo anketo, ni izjavilo, da se nameravajo vrniti k svoji prejšnji petdnevni rutini.

Študijo je opravila neprofitna organizacija 4 Day Week Global, sodelovali pa so z raziskovalci na fakultetah v Bostonu, Dublinu in Cambridgeu. Juliet Schor, profesorica sociologije na Univerzi v Bostonu in glavna raziskovalka poskusa, je dejala, da zaposleni niso poročali o povečanju intenzivnosti svojega dela. "To nakazuje, da je strategija reorganizacije dela uspela in da uspešnost ni bila dosežena s pospešitvijo, kar ni niti vzdržno niti zaželeno," je dejala. Jon Leland, glavni strateški direktor Kickstarterja, spletnega mesta za množično financiranje, je preizkus opisal kot "resnično zmagovalen". "Štiridnevni teden je preobrazil naše podjetje in naše ljudi. Osebje je bolj osredotočeno, bolj angažirano in bolj predano, kar nam pomaga doseči naše cilje bolje kot prej," je dejal.