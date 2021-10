Želvi Ella-Ravka in Martin spet zaplavali v Jadranskem morju

Želva Ella-Ravka je bila v centru za okrevanje od začetka julija lani, ko so jo našli poškodovano v zalivu Jazine blizu Zadra. Imela je poškodbe na desni strani oklepa ter globoke vreznine sredi oklepa, ki jih je utrpela zaradi trka s plovilom. Ugotovili so, da je imela tudi zlomljena rebra.

Poškodbe so sanirali in Ello-Ravko so sredi septembra prepeljali v rehabilitacijski zunanji bazen v nacionalnem parku Brioni, da bi se pripravila za vrnitev v morje, je puljski akvarij objavil na Facebooku. Kot so dodali, je želva med okrevanjem pridobila osem kilogramov.

Manjša želva, ki so jo danes spustili v morje, samec Martin, pa je prispel v Pulj iz Malega Lošinja konec aprila letos. Martinu so v požiralniku našli ribiški trnek velikosti 7,5 centimetra. Po operaciji si je hitro opomogel, med šestmesečnim okrevanjem se je zredil skoraj za kilogram, so še zapisali.

Puljski akvarij je prvi hrvaški center za okrevanje morskih želv. V centru trenutno skrbijo za še tri želve. Med njimi je veliki samec Luka-Amadeo, ki ima hujše poškodbe glave, so navedli. Sodelujejo s parkom Brioni, ki je tudi nacionalni center za okrevanje poškodovanih divjih živali, predvsem za zdravljenje želv in ptic, vključno s tistimi, ki jih zaplenijo od tihotapcev živali.