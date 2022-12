Zeman v Babišu vidi svojega naslednika

"Ne bi želeli, da vas operira kirurg, ki ni študiral medicine," je ponazoril 78-letni Zeman, ki po dveh mandatih ne more ponovno kandidirati. Milijarder in poslovnež Babiš je bil na čelu češke vlade od konca leta 2017 do konca leta 2021. Trenutno mu sodijo zaradi domnevne pomoči in napeljevanja h goljufijam s subvencijami EU.

Prvi krog predsedniških volitev bo 13. in 14. januarja. Če nobeden od kandidatov ne bo prejel več kot 50 odstotkov glasov, bo dva tedna pozneje sledil drugi krog.