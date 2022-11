Zemeljski plaz na Ischii: v trenutkih pred smrtjo je na pomoč klicala svojega očeta

"V naslednjih letih moramo za prioriteto postaviti varovanje našega ozemlja. Če tega ne bomo storili, bomo žalovali za še več ljudmi," je povedal minister. Italijanska vlada je sicer zaradi uničujočega zemeljskega plaza odobrila izredne razmere in za obnovo domov, ki so bili uničeni v plazovih odobrila dva milijona evrov sredstev pomoči.

Poleg človeških življenj pa je zemeljski plaz povzročil tudi ogromno materialne škode. Zdaj, ko se je vreme umirilo, so italijanske oblasti na kraj poslale prek 100 gasilcev, potapljačev in pripadnikov ostalih interventnih enot, ki skušajo odpraviti posledice škode, ki jo je povzročil zemeljski plaz, poroča BBC.

Poleg trupla 30-letnice so reševalci do sedaj odkrili še truplo starejše ženske in pet ali šest let stare deklice, njeni starši, brat in stric naj bi bili še vedno pogrešani. V nedeljo popoldne so reševalci sporočili, da so našli še četrto truplo. Podrobnosti o identitetah ostalih žrtev še niso znane.

Zemeljski plaz se je vsul s pobočja in zasul več hiš in vozil.

Huda nevihta se je nad Ischio sicer razbesnela v soboto. Najhuje je prizadela občino Casamicciola Terme na severni obali otoka. Val blata se je v zgodnjih jutranjih urah usul s pobočja in zasul več hiš in vozil, nekaj avtomobilov je odneslo v morje. Po zemeljskem plazu so mediji sprva poročali, da je pogrešanih 13 oseb. Med njimi je bila tudi ženska z novorojenčkom, a so jo medtem našli živo in zdravo.

Pri intervencijah sta delo reševalcev, gasilcev in pripadnikov civilne zaščite ovirala močan dež in veter. Reševalci so kljub temu iz domov uspešno evakuirali približno 130 ljudi. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je v soboto dejal, da je skupaj potrebno evakuirati približno 200 ljudi.