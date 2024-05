Zemeljski plaz na Papui Novi Gvineji bi lahko pod seboj pokopal 670 ljudi

"Ljudje uporabljajo za kopanje palice, lopate in vile za odstranjevanje trupel, ki so pokopana pod zemljo," je še opisal razmere na terenu.

Prvotno so uradniki ocenili, da je umrlo 100 ali nekaj več ljudi. Do nedelje so uspeli najti le pet trupel in nogo šeste žrtve. Ekipe reševalcev sicer delajo neumorno, preživele prestavljajo na varnejša območja.

Nacionalna vlada medtem še preučuje, ali je napočil trenutek, da zaprosijo za širšo mednarodno pomoč. Upanja pa skoraj več ni, piše AP. Težko verjetno je, da bodo pod zemljo in ruševinami, globokimi od šest do osem metrov, našli preživele. "Ljudje se s tem sprijaznijo, a je vseeno žalovanje zelo intenzivno," je poudaril Aktoprak. V naslednjih dneh bi se ocena števila smrtnih žrtev še povišala.

Na varnejših območjih, so vladni organi na obeh straneh obsežnega pasu ruševin, ki pokriva območje v velikosti treh do štirih nogometnih igrišč in je prekinil glavno avtocesto skozi pokrajino, postavili evakuacijske centre.

Konvoji, ki od sobote prevažajo hrano, vodo in druge nujno potrebne stvari v opustošene vasi, pa se nenehno soočajo s tveganji zaradi spopadov med plemeni v vasi Tambitanis. Konvoje sicer varuje vojska, a v soboto je bilo v spopadu med dvema rivalskima klanoma, ubitih osem domačinov. V spopadih je zgorelo tudi okoli 30 hiš in pet trgovin, piše AP.