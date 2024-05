Zemeljski plaz pokopal celotno vas, umrlo naj bi več kot 100 ljudi

Plaz naj bi se v vasi Kaokalam v provinci Enga, ki je od glavnega mesta te otoške države Port Moresby oddaljen približno 600 kilometrov, sprožil okoli 3. ure zjutraj po lokalnem času, poroča AP News. Na družbenih omrežjih so se kmalu po sprožitvi plazu pojavili posnetki in fotografije, ki prikazujejo domačine, kako izpod skal in podrtih dreves izkopavajo trupla.

Vodja ženskega poslovnega združenja v Porgeri Elizabeth Laruma je po poročanju medijev dejala, da so bile vaške hiše zravnane s tlemi, ko je popustila stran gore. "Zgodilo se je, ko so ljudje spali. Pokopal je celotno vas," je dejala za ABC News. Dodala je, da je plaz prekinil tudi cestno povezavo med Porgero in vasjo, kar povzroča dodatne skrbi glede oskrbe mesta z gorivom in drugim materialom.