Zemeljski plaz na Norveškem odnesel več hiš, policija išče pogrešane

Iz vasice so evakuirali okoli 500 prebivalcev. Policija je dogodek označila za katastrofo, razmere v vasici pa so zelo resne. Kot so povedali za medije, so ljudje poklicali na pomoč, ko so začutili, da se njihova hiša premika.

Več stanovanjskih hiš je popolnoma uničenih, policija pa ne izključuje možnosti, da je v porušenih stavbah ujetih več oseb, saj jih 21 še pogrešajo.