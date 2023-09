Zemeljski plaz zrušil odsek avtoceste: so kriva gradbena dela?

Švedske službe za nujne primere so v soboto v zgodnjih jutranjih urah prejele obvestilo, da se je blizu majhnega mesta Stenungsund zrušil odsek avtoceste E6.

Kot je za švedsko radiotelevizijo SVT povedal predstavnik policije August Brandt, je več osebnih vozil in en avtobus zdrsnilo s ceste, pri tem so se poškodovale tri osebe, ki so jih prepeljali v bolnišnico. Zemeljski plaz je močno poškodoval tudi več bližnjih objektov, med drugim bencinsko črpalko in restavracijo s hitro prehrano.

Kaj je povzročilo zemeljski plaz, še ni znano. Švedski mediji poročajo, da na območju potekajo obsežna gradbena dela, v preteklih dneh pa je padla tudi večja količina padavin.

Švedska policija je sprožila preiskavo in bo zaslišala osebje na gradbišču. Močno poškodovan odsek avtoceste bo medtem predvidoma zaprt več tednov. Avtocesta E6 sicer povezuje jug Švedske s sosednjo Norveško.