Zemlja izgublja led hitreje kot sredi devetdesetih let

Led na Zemlji se danes topi hitreje kot sredi devetdesetih let, kažejo nove raziskave, saj so zaradi podnebnih sprememb globalne temperature vedno višje. Ocenjujejo, da se je od sredine devetdesetih let stopilo približno 28 bilijonov ton svetovnega morskega ledu, ledenih plošč in ledenikov.

Hitrost taljenja ledu je vsako leto približno 57 odstotkov hitrejša kot pred tremi desetletji, poročajo znanstveniki v študiji, objavljeni v ponedeljek v reviji The Cryosphere. "Presenetljivo je bilo videti tako velik porast v samo 30 letih," je dejal soavtor Thomas Slater, glaciolog z univerze Leeds v Veliki Britaniji. Medtem ko so razmere tistim, katerih pitna voda je odvisna od gorskih ledenikov ali se zanašajo, da bo zimski morski led zaščitil njihove obalne domove pred nevihtami, jasne, je taljenje ledu začelo zanimati tudi tiste, daleč od zmrznjenih regij, je poudaril Slater. Poleg tega, da so očarani nad lepoto polarnih regij,"se ljudje zavedajo, da bodo, čeprav je led daleč, posledice taljenja začutili tudi sami," je dejal. Taljenje kopenskega ledu – na Antarktiki, Grenlandiji in gorskih ledenikih – je v treh desetletjih oceanu dodalo dovolj vode, da se je povprečna gladina morja dvignila za 3,5 centimetra. Izguba ledu iz gorskih ledenikov je predstavljala 22 odstotkov letnih ledenih izgub, kar je vredno omeniti, saj predstavlja le približno odstotek vsega ledu na kopnem, je dejal Slater. icon-expand Zaradi globalnega segrevanja počasi izginja ledenik na Aljaski. FOTO: Shutterstock Tudi po Arktiki se morski led krči do novih poletnih najnižjih vrednosti. V lanskem letu so zabeležili drugi najnižji obseg morskega ledu v več kot 40 letih satelitskega spremljanja. Ko morski led izgine, izpostavi temno vodo, ki absorbira sončno sevanje, namesto da bi jo odbijala nazaj iz ozračja. Ta pojav, znan kot ojačanje Arktike, še dodatno poveča regionalne temperature. Globalna atmosferska temperatura se je od predindustrijskih časov povišala za približno 1,1 stopinje Celzija. Toda na Arktiki je bila stopnja segrevanja v zadnjih 30 letih več kot dvakrat večja od svetovnega povprečja. Skupina britanskih znanstvenikov je na podlagi satelitskih podatkov med letoma 1994 in 2017, meritev lokacij in nekaterih računalniških simulacij izračunala, da je svet v devetdesetih letih izgubil povprečno 0,8 bilijona ton ledu na leto, v zadnjih letih pa približno 1,2 bilijona ton letno. Izračun ocenjene skupne izgube ledu svetovnih ledenikov, ledenih plošč in polarnih morij je "res zanimiv pristop, ki je pravzaprav zelo potreben," je dejal geolog Gabriel Wolken z oddelka za geološke in geofizične raziskave na Aljaski. Wolken je bil soavtor Arktičnega poročila za leto 2020, objavljenega decembra, vendar pri novi študiji ni sodeloval. Na Aljaski se ljudje"dobro zavedajo"izgube ledeniškega ledu, je dejal."Spremembe lahko vidite s človeškim očesom." Raziskovalka Julienne Stroeve iz Nacionalnega podatkovnega centra o snegu in ledu v Boulderju v Koloradu je ugotovila, da študija ni vključevala snežne odeje nad zemljo, "ki ima tudi močno povratno informacijo odbojnosti", in se nanaša na merilo, kako odbojna je površina. Raziskava prav tako ni upoštevala rečnega ali jezerskega ledu ali permafrosta, razen trditve, da"so se tudi ti elementi kriosfere v zadnjih desetletjih precej spremenili." icon-expand