Zemlja se je odprla in 'pogoltnila' prometno ulico, ljudje panično bežali

Kot poroča avstralski News.com , je ogromno brezno zazevalo v na novo zgrajenem križišču. Vanj so zdrsnile številne ograje in drug gradbeni material, prav tako je v ogromno luknjo padel tudi eden od gradbenih kontejnerjev, ki so bili postavljeni v bližini.

Varnostne kamere so posnele dramatičen trenutek, ko se je zemlja nenadoma sesedla sama vase ter pogoltnila prometno obljudeno ulico v kitajskem Šanghaju. Gradbeni delavci, ki so dan pred tem opozorili na puščanje vode, so sprva le presenečeni nemočno opazovali, ko pa se je ponor začel širiti, so začeli bežati na varno.

Na srečo v incidentu ni bilo nobenih smrtnih žrtev, prav tako se ni nihče poškodoval, so sporočile kitajske oblasti.

Na družbenih omrežjih so se medtem pojavile številne teorije, kaj je povzročilo ponor zemlje. Številni so ugotavljali, da bi se ta lahko ugreznila zaradi puščanja na bližnjem gradbišču. V bližini namreč potekajo obsežna podzemna dela za novo linijo podzemne železnice.

Šanghaj sicer ni edino mesto, v katerem so se tla nenadoma ugreznila. V začetku meseca je v 15 metrov globok krater, ki se je odprl v Egiptu, padla celotna bencinska črpalka.

Tudi tam so se ljudje, ki so stali v bližini brezna ob ugrezanju, pognali v beg za svoje življenje. V času ponora sta bili v bencinski črpalki vsaj dve osebi, po poročanju lokalnih medijev pa je več oseb utrpelo hujše poškodbe in zlome.

Septembra lani se je medtem v Bangkoku v zemlji odprla skoraj 50 metrov globoka luknja.