Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zemlja se je odprla in 'pogoltnila' prometno ulico, ljudje panično bežali

Šanghaj, 14. 02. 2026 16.22 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.P.
Vdor ceste v Šanghaju (X)

V sredo so gradbeni delavci poročali o puščanju vode, le dan kasneje pa se je zemlja "odprla". Sredi prometne ulice v Šanghaju je tako zazevala velika in globoka jama, v okoliških stavbah so se pojavile razpoke.

Varnostne kamere so posnele dramatičen trenutek, ko se je zemlja nenadoma sesedla sama vase ter pogoltnila prometno obljudeno ulico v kitajskem Šanghaju. Gradbeni delavci, ki so dan pred tem opozorili na puščanje vode, so sprva le presenečeni nemočno opazovali, ko pa se je ponor začel širiti, so začeli bežati na varno.

Kot poroča avstralski News.com, je ogromno brezno zazevalo v na novo zgrajenem križišču. Vanj so zdrsnile številne ograje in drug gradbeni material, prav tako je v ogromno luknjo padel tudi eden od gradbenih kontejnerjev, ki so bili postavljeni v bližini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na srečo v incidentu ni bilo nobenih smrtnih žrtev, prav tako se ni nihče poškodoval, so sporočile kitajske oblasti.

Na družbenih omrežjih so se medtem pojavile številne teorije, kaj je povzročilo ponor zemlje. Številni so ugotavljali, da bi se ta lahko ugreznila zaradi puščanja na bližnjem gradbišču. V bližini namreč potekajo obsežna podzemna dela za novo linijo podzemne železnice.

Šanghaj sicer ni edino mesto, v katerem so se tla nenadoma ugreznila. V začetku meseca je v 15 metrov globok krater, ki se je odprl v Egiptu, padla celotna bencinska črpalka.

Tudi tam so se ljudje, ki so stali v bližini brezna ob ugrezanju, pognali v beg za svoje življenje. V času ponora sta bili v bencinski črpalki vsaj dve osebi, po poročanju lokalnih medijev pa je več oseb utrpelo hujše poškodbe in zlome.

Septembra lani se je medtem v Bangkoku v zemlji odprla skoraj 50 metrov globoka luknja.

šanghaj kitajska vdor brezno

13-letnica umrla po nesreči pri sankanju v Avstriji

Olimpijski komite na udaru kritik: ponujali majice nacistične propagande

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
14. 02. 2026 18.08
In Janković bi polagal kanalizacijo čez ljubljanski vodovod ?
Odgovori
0 0
boslo
14. 02. 2026 17.58
In vi bi dali Kitajcem mostove gradit 🤣🤣
Odgovori
-1
3 4
boslo
14. 02. 2026 17.56
Made in China
Odgovori
-1
2 3
boslo
14. 02. 2026 17.57
Je pa bil zgrajen v 2 dneh....popravljen bo v enem dnevu...
Odgovori
+3
4 1
progresivnidaveknastanovanja
14. 02. 2026 17.44
Made in china. Problem je da nemska roba postaja podobne kvalitete.
Odgovori
-2
3 5
schranzwar 1
14. 02. 2026 17.43
Če se bi tole naredilo pri nas v Sloveniji bi trajalo okoli 2 leti dokler se nebi poravilo....Prvo iskali izvajalca pokrali polovico...izvajalec bi se premislil bi spet dugega iskali...Kitajci pa bodo tole lukjnico popravli v 3 dneh.
Odgovori
+1
4 3
Rožle Patriot
14. 02. 2026 17.33
Vam je zdaj jasno kaj se bo zgodilo z LJ mestno tržnico, ko bo LJ Ćarapan začel kopat !!!
Odgovori
+1
4 3
Rožle Patriot
14. 02. 2026 17.29
Zemlja more nekje notri prinesti, ko pa je že tako izčrpana oz. izsesana .. !!!
Odgovori
-2
1 3
Appendix
14. 02. 2026 17.16
cez en teden bo zakrpano in nova cesta, kot. da ni bilo nič. Pri nas bi trajalo cel let, da bi to zrihtali
Odgovori
+1
6 5
Ricinus
14. 02. 2026 17.23
Ja, samo zato se bo pa čez par let spet sesulo
Odgovori
+3
5 2
Rainbow warrior
14. 02. 2026 17.12
Glede na to, da je vsepovsod po svetu polno podzemnih tunelov, je še čudno da tega ni več.
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Ljubezen po irsko
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534