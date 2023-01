"Zahvaljujem se vsem našim vojakom, ki varujejo Bahmut in Soledar ter se upirajo novim in silovitim ruskim napadom," je v svojem dnevnem nagovoru dejal Zelenski. Pojasnil je, da so ruske sile trenutno osredotočene na zavzetje mesta Soledar, vseeno pa ostaja prepričan, da jim to ne bo uspelo. "Rezultat težkega in napornega boja bo osvoboditev našega celotnega Donbasa," je nadaljeval.

Odpor ukrajinskih sil v Soledarju je označil za pomembno pridobivanje časa za prerazporeditev ukrajinske vojske. Razmere v mestu je opisal kot težavne. "Vse je popolnoma uničeno, zemlja v Soledarju pa je prekrita s trupli napadalcev," je še dodal.