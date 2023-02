Zemljevid nevarnosti: kje so tla najbolj nemirna?

A tudi v naših zemljepisnih širinah se tla vedno znova tresejo. In na to, da je nevarnost resnična, kaže tudi zemljevid EFEHR (European Facilities for Earthquake Hazard and Risk), neprofitne mreže organizacij in skupnostnih virov, katerih cilj je izboljšati oceno potresne nevarnosti in tveganja v evropsko-sredozemskem prostoru.

Na tisoče mrtvih in ranjenih – to je žalostna bilanca hudih ponedeljkovih potresov z močjo do 7,8 v jugovzhodni Turčiji in severovzhodni Siriji.

Mednarodna ekipa evropskih seizmologov, geologov in inženirjev, ki jo vodita švicarska seizmološka služba in skupina za seizmologijo in geodinamiko pri ETH Zürich, je zato revidirala model potresne nevarnosti, ki obstaja od leta 2013, in ustvarila prvi model potresne nevarnosti za celotno Evropo. Modela opisujeta, kje se bodo verjetno pojavili tresljaji, ki jih povzročajo potresi, kako močni in pogosti so ter njihov potencialni vpliv na zgradbe in ljudi.

Samo potresi so v Evropi v 20. stoletju terjali več kot 200.000 življenj in povzročili za več kot 250 milijard evrov škode. Za zmanjšanje vpliva katastrofalnih potresov so zato pomembne celovite analize potresne nevarnosti in potresnega tveganja.

Tudi posodobljeni model potrjuje, da so Turčija, Grčija, Albanija, Italija in Romunija države z največjo seizmično ranljivostjo v Evropi, sledijo pa jim druge balkanske države.

Potresno tveganje je še posebej veliko v urbanih območjih in območjih z veliko stavbami izpred leta 1980. Med takšnimi območji so mesta, kot so Istanbul in Izmir v Turčiji, Catania in Neapelj v Italiji, Bukarešta v Romuniji in Atene v Grčiji. Samo te štiri države predstavljajo skoraj 80 odstotkov modelirane gospodarske škode v višini sedem milijard evrov, ki jo potresi vsako leto v povprečju povzročijo v Evropi, povzema krone.at.

Toda tudi mesta, kot so Zagreb, Tirana, Sofija, Lizbona, Bruselj in Basel imajo nadpovprečno tveganje za potrese v primerjavi z manj izpostavljenimi mesti, kot so Berlin, London ali Pariz.