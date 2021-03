Zemljiški spor: po pošto se morajo voziti tri kilometre daleč

Tudi v pregovorno urejeni in natančni Nemčiji niso imuni za zemljiške spore. Lastnik večstanovanjske hiše v zvezni deželi Saška-Anhalt je poštarjem prepovedal vožnjo po zasebnem dovozu, ker da so ga njihovi težki dostavni kombiji uničili. Zahteval je, naj odslej po njem hodijo. Nemška pošta pa vrača žogico, saj noče, da bi se njeni zaposleni do konca slepe ulice odpravili peš. Ker poštar ne prehodi 40-ih metrov do nabiralnikov, se morajo stanovalci po pošto voziti tri kilometre daleč.

