Žena ameriškega diplomata bo morala zaradi smrti najstnika stopiti pred britansko sodišče

"Zadeva bo obravnavana 18. januarja na sodišču Westminster Magistrates'," so sporočili s kronskega sodišča. "Anne Sacoolas ima pravico do poštenega sojenja. Pomembno pa je, da poročanje, komentiranje ali izmenjevanje informacij na spletu ne bi škodilo kakršnimkoli postopkom," so še poudarili.

Sacoolasova, ki je sicer žena ameriškega diplomata, je že priznala, da je v času nesreče vozila po napačni strani ceste. Po nesreči pa je zahtevala diplomatsko imuniteto in se vrnila v ZDA, zaradi česar je prišlo do napetosti med državama.