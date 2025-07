Žena direktorja Lufthanse z BMW-jem trčila v peško in jo ubila

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 13. ure v obmorskem letovišču Porto Cervo, priljubljeni poletni počitniški destinaciji milijonarjev in milijarderjev.

Po besedah očividcev, ki so spregovorili za italijanski medij TGCOM24, Spohrova sprva ni opazila, da je povozila 24-letnico, zato je nadaljevala z vožnjo. Mimoidoči so zato začeli kričati in udarjati po njenem vozilu, nakar je vendarle ustavila. Ko je videla, kaj je storila, naj bi Nemka izgubila zavest, poroča nemški Bild.

Italijanska policija okoliščine nesreče še preiskuje, sumijo pa, da je Spohrova med vožnjo uporabljala mobilni telefon. Bild neuradno poroča, da Nemka naj ne bi vozila s preveliko hitrostjo, prav tako ni bila pod vplivom alkohola ali drog.