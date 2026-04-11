Tujina

Skrivnostno izginotje na morju: Američan končal v zaporu na Bahamih

Michigan, 11. 04. 2026 16.10 pred 17 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Lynette in Brian Hooker

Lynette in Brian Hooker iz Michigana sta več let jadrala na morju, potem pa je Brian povedal, da je njegova žena padla čez krov. Le nekaj dni po njenem izginotju je policija atlantske otoške države aretirala Briana. Kaj se je zgodilo?

Lynette Hooker je poskakovala po palubi privezane ladje Soul Mate (v prevodu Sorodna duša), se nasmehnila v kamero in razglasila: "Končno zapuščamo Kemah." Mislila je na pristaniško mesto v Teksasu. "Minili so šele štirje meseci," je rekla, medtem pa je njen mož Brian vlekel vrv in se pripravljal, da odpluje.

Te prizore prikazuje videoposnetek o prečkanju Mehiškega zaliva iz leta 2023, ki je zaznamoval začetek jadralne pustolovščine. Objavljen je na družbenem omrežju Facebook. Par pa se je zdaj znašel v središču kriminalističnih preiskav – Lynette je namreč izginila na Bahamih, poroča Guardian.

Nekaj dni po njenem izginotju je policija atlantske otoške države aretirala Briana Hookerja. Ta kakršno koli krivdo v zvezi z izginotjem svoje žene zanika in sodeluje s policijo, je dejal njegov odvetnik.

Padla je z motornega čolna

Odvetnik je dodal, da bo Brian ostal v priporu vsaj do ponedeljka zvečer, medtem ko preiskovalci nadaljujejo preiskavo primera. Policiji je povedal, da je njegova žena, s katero je bil poročen več kot 20 let, v soboto zvečer padla v vodo z majhnega motornega čolna, ki je par prevažal iz Hope Towna na Elbow Cay (gre za majhne otoke na vzhodnem koncu Bahamov).

Povedal je, da je imela 55-letna Lynette ključe od motorja čolna, ki se je ugasnil. "Močni tokovi so jo nato odnesli in izgubil jo je izpred oči," je v soboto sporočila tamkajšnja policija. V nedeljo je zgodaj zjutraj veslal do obale in opozoril še ostale, so sporočile oblasti, ki so ga v sredo aretirale in zaslišale.

Ameriška obalna straža je začela preiskavo, ločeno od tiste, ki so jo izvedle oblasti na Bahamih.

Imata zgodovino prepirov

Karli Aylesworth, Lynettina hči, je dejala, da je malo verjetno, da bi njena mama "kar tako padla" iz čolna.

Čeprav se par na videoposnetkih njunega potovanja na družbenih omrežjih smeji in šali, imata zgodovino prepirov, poroča Guardian. Brian in Lynette Hooker sta namreč leta 2015 drug drugega obtožila napada, je razvidno iz policijskega poročila iz Kentwooda v Michiganu, ki ga je pridobila NBC News.

Brian Hooker, ki je bil pijan in je krvavel iz nosu, je policiji povedal, da ga je žena večkrat udarila v obraz, piše v poročilu. Policistom je povedal, da je bila pijana tudi Lynette. Aretirali so jo zaradi napada in noč je preživela v zaporu. Nalog za prijetje je bil zavrnjen, ker ni bilo jasno, "kdo je začel napad". Par živi v Onstedu, približno 117 km jugozahodno od Detroita.

izginila bahami zda jadranje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FIRBCA
12. 04. 2026 11.46
Kaj a mi to rabimo vedeti al je mal reklama. Zene berite. Dejte nehat sam nasilja pisarit vam dam en kup clankov ko bo folk zanimalo ups ja takih je skoz manj folk zanima sam se santa barbara.
galeon
12. 04. 2026 10.30
Sta imela premalo prostora za svoj mir pa jo je utišal.
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
