Skrivnostno izginotje na morju: Američan končal v zaporu na Bahamih

Lynette Hooker je poskakovala po palubi privezane ladje Soul Mate (v prevodu Sorodna duša), se nasmehnila v kamero in razglasila: "Končno zapuščamo Kemah." Mislila je na pristaniško mesto v Teksasu. "Minili so šele štirje meseci," je rekla, medtem pa je njen mož Brian vlekel vrv in se pripravljal, da odpluje. Te prizore prikazuje videoposnetek o prečkanju Mehiškega zaliva iz leta 2023, ki je zaznamoval začetek jadralne pustolovščine. Objavljen je na družbenem omrežju Facebook. Par pa se je zdaj znašel v središču kriminalističnih preiskav – Lynette je namreč izginila na Bahamih, poroča Guardian.

Lynette in Brian Hooker FOTO: Facebook

Nekaj dni po njenem izginotju je policija atlantske otoške države aretirala Briana Hookerja. Ta kakršno koli krivdo v zvezi z izginotjem svoje žene zanika in sodeluje s policijo, je dejal njegov odvetnik.

Padla je z motornega čolna

Odvetnik je dodal, da bo Brian ostal v priporu vsaj do ponedeljka zvečer, medtem ko preiskovalci nadaljujejo preiskavo primera. Policiji je povedal, da je njegova žena, s katero je bil poročen več kot 20 let, v soboto zvečer padla v vodo z majhnega motornega čolna, ki je par prevažal iz Hope Towna na Elbow Cay (gre za majhne otoke na vzhodnem koncu Bahamov). Povedal je, da je imela 55-letna Lynette ključe od motorja čolna, ki se je ugasnil. "Močni tokovi so jo nato odnesli in izgubil jo je izpred oči," je v soboto sporočila tamkajšnja policija. V nedeljo je zgodaj zjutraj veslal do obale in opozoril še ostale, so sporočile oblasti, ki so ga v sredo aretirale in zaslišale. Ameriška obalna straža je začela preiskavo, ločeno od tiste, ki so jo izvedle oblasti na Bahamih.

Imata zgodovino prepirov