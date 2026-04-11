Skrivnostno izginotje na morju: Američan končal v zaporu na Bahamih

Lynette Hooker je poskakovala po palubi privezane ladje Soul Mate (v prevodu Sorodna duša), se nasmehnila v kamero in razglasila: "Končno zapuščamo Kemah." Mislila je na pristaniško mesto v Teksasu. "Minili so šele štirje meseci," je rekla, medtem pa je njen mož Brian vlekel vrv in se pripravljal, da odpluje.
Te prizore prikazuje videoposnetek o prečkanju Mehiškega zaliva iz leta 2023, ki je zaznamoval začetek jadralne pustolovščine. Objavljen je na družbenem omrežju Facebook. Par pa se je zdaj znašel v središču kriminalističnih preiskav – Lynette je namreč izginila na Bahamih, poroča Guardian.
Nekaj dni po njenem izginotju je policija atlantske otoške države aretirala Briana Hookerja. Ta kakršno koli krivdo v zvezi z izginotjem svoje žene zanika in sodeluje s policijo, je dejal njegov odvetnik.
Padla je z motornega čolna
Odvetnik je dodal, da bo Brian ostal v priporu vsaj do ponedeljka zvečer, medtem ko preiskovalci nadaljujejo preiskavo primera. Policiji je povedal, da je njegova žena, s katero je bil poročen več kot 20 let, v soboto zvečer padla v vodo z majhnega motornega čolna, ki je par prevažal iz Hope Towna na Elbow Cay (gre za majhne otoke na vzhodnem koncu Bahamov).
Povedal je, da je imela 55-letna Lynette ključe od motorja čolna, ki se je ugasnil. "Močni tokovi so jo nato odnesli in izgubil jo je izpred oči," je v soboto sporočila tamkajšnja policija. V nedeljo je zgodaj zjutraj veslal do obale in opozoril še ostale, so sporočile oblasti, ki so ga v sredo aretirale in zaslišale.
Ameriška obalna straža je začela preiskavo, ločeno od tiste, ki so jo izvedle oblasti na Bahamih.
Imata zgodovino prepirov
Karli Aylesworth, Lynettina hči, je dejala, da je malo verjetno, da bi njena mama "kar tako padla" iz čolna.
Čeprav se par na videoposnetkih njunega potovanja na družbenih omrežjih smeji in šali, imata zgodovino prepirov, poroča Guardian. Brian in Lynette Hooker sta namreč leta 2015 drug drugega obtožila napada, je razvidno iz policijskega poročila iz Kentwooda v Michiganu, ki ga je pridobila NBC News.
Brian Hooker, ki je bil pijan in je krvavel iz nosu, je policiji povedal, da ga je žena večkrat udarila v obraz, piše v poročilu. Policistom je povedal, da je bila pijana tudi Lynette. Aretirali so jo zaradi napada in noč je preživela v zaporu. Nalog za prijetje je bil zavrnjen, ker ni bilo jasno, "kdo je začel napad". Par živi v Onstedu, približno 117 km jugozahodno od Detroita.
