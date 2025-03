Američani na Grenlandijo pod vodstvom podpredsednikove žene

Ta teden bo Grenlandijo obiskala visoka ameriška delegacija, saj ameriški predsednik Donald Trump še naprej grozi s priključitvijo strateškega danskega ozemlja. Vodila jo bo Usha Vance , žena ameriškega podpredsednika JD Vancea , z njo pa bosta ameriško vojaško bazo Pituffik obiskala še svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Mike Waltz in ameriški minister za energijo Chris Wright .

Brian Hughes, tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše, je po poročanju CNN dejal, da je ameriška ekipa "prepričana, da ta obisk predstavlja priložnost za nadgradnjo partnerstev, ki spoštujejo samoodločbo Grenlandije in pospešujejo gospodarsko sodelovanje".

Ekipa si bo ogledala tudi državno dirko pasjih vpreg in obiskala zgodovinske znamenitosti. "To je obisk, da bi spoznali Grenlandijo, njeno kulturo, zgodovino in ljudi ter se udeležili dirke pasjih vpreg, ki jih Združene države preprosto s ponosom sponzorirajo," je še poudaril Hughes.

Odkar je 20. januarja prevzel predsedniški položaj, je Trump ameriško priključitev Grenlandije postavil za eno njegovih glavnih prioritet.

Strateška lega Grenlandije, ki leži ob najkrajši poti iz Evrope v Severno Ameriko, bi koristila ZDA tudi zaradi svojih bogatih mineralnih virov. Američani bi si jo prisvojili tudi zaradi njenega doprinosa k ameriškemu sistemu za opozarjanje pred balističnimi izstrelki.