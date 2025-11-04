Žena nekdanjega košarkarja: Ni na svobodi, je politični zapornik Vučića

Aleksandra Štimac, žena nekdanjega košarkarja in aktivista Vladimirja Štimca, je po napovedih, da bo policija izpustila na protestnem shodu pridržanega soproga, na spletu sporočila, da se te niso uresničile.

"Vlad je politični zapornik Aleksandra Vučića in tudi nocoj ostaja nezakonito zaprt," je na družbenem omrežju zapisala pozno ponoči ter z jutrom napovedala nov boj.

Kasneje je dodala, da so njenega soproga ob 8. uri odpeljali na tožilstvo ter sledilce pozvala, naj se ji pridružijo pred vladno palačo v Beogradu. "Seveda se ne moremo organizirati, saj se bojijo množice," je zapisala.