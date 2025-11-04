Žena nekdanjega košarkarja: Ni na svobodi, je politični zapornik Vučića

Aleksandra Štimac, žena nekdanjega košarkarja in aktivista Vladimirja Štimca, je po napovedih, da bo policija izpustila na protestnem shodu pridržanega soproga, na spletu sporočila, da se te niso uresničile.
"Vlad je politični zapornik Aleksandra Vučića in tudi nocoj ostaja nezakonito zaprt," je na družbenem omrežju zapisala pozno ponoči ter z jutrom napovedala nov boj.
Kasneje je dodala, da so njenega soproga ob 8. uri odpeljali na tožilstvo ter sledilce pozvala, naj se ji pridružijo pred vladno palačo v Beogradu. "Seveda se ne moremo organizirati, saj se bojijo množice," je zapisala.
Kot smo poročali, so se v podporo materi ene od žrtev nadstreška v Novem Sadu, ki je v nedeljo začela z gladovno stavko, blizu poslopja parlamenta v nedeljo zbrali številni ljudje. Shod so spremljale napetosti z nedaleč stran v šotorskem naselju nameščenimi podporniki predsednika Aleksandra Vučića, prišlo pa je tudi do incidentov.
Študenti FDU v blokadi so sporočili, da so srbske oblasti malo po polnoči pridržale več njihovih kolegov z drugih fakultet. Takrat je bil pridržan tudi Štimac. Prorežimski tabloidi so poročali, da so ga aretirali po nalogu višjega javnega tožilstva v Beogradu, ker naj bi pred skupščino ves dan spodbujal nasilno spremembo ustavne ureditve in udeležence shoda pozval k napadu na udeležence drugega shoda ter policiste.
Kot trdi srbsko ministrstvo za notranje zadeve, pa so 37 oseb pridržali, ker naj bi sodelovale pri motenju javnega reda in miru ter povzročanju incidentov pred parlamentom.
