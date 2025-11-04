Svetli način
Tujina

Žena nekdanjega košarkarja: Ni na svobodi, je politični zapornik Vučića

Beograd, 04. 11. 2025 08.31 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
23

Po poročanju, da so nekdanjega košarkarja in aktivista Vladimirja Štimaca, ki je bil aretiran na shodu v srbski prestolnici, v ponedeljek izpustili na prostost, se je oglasila njegova soproga Aleksandra Štimac. Javnosti je sporočila, da so srbske oblasti zoper njega ponovno odredile pripor ter da so ga ob 8. uri odpeljali na tožilstvo. "Vlad je politični zapornik Aleksandra Vučića," je poudarila ter sledilce na spletu pozvala, naj se ji pridružijo pred sedežem vlade v Beogradu.

Aleksandra Štimac, žena nekdanjega košarkarja in aktivista Vladimirja Štimca, je po napovedih, da bo policija izpustila na protestnem shodu pridržanega soproga, na spletu sporočila, da se te niso uresničile.

"Vlad je politični zapornik Aleksandra Vučića in tudi nocoj ostaja nezakonito zaprt," je na družbenem omrežju zapisala pozno ponoči ter z jutrom napovedala nov boj.

Kasneje je dodala, da so njenega soproga ob 8. uri odpeljali na tožilstvo ter sledilce pozvala, naj se ji pridružijo pred vladno palačo v Beogradu. "Seveda se ne moremo organizirati, saj se bojijo množice," je zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot smo poročali, so se v podporo materi ene od žrtev nadstreška v Novem Sadu, ki je v nedeljo začela z gladovno stavko, blizu poslopja parlamenta v nedeljo zbrali številni ljudje. Shod so spremljale napetosti z nedaleč stran v šotorskem naselju nameščenimi podporniki predsednika Aleksandra Vučića, prišlo pa je tudi do incidentov.

Preberi še Nekdanjega košarkarja Štimca izpustili na prostost

Študenti FDU v blokadi so sporočili, da so srbske oblasti malo po polnoči pridržale več njihovih kolegov z drugih fakultet. Takrat je bil pridržan tudi Štimac. Prorežimski tabloidi so poročali, da so ga aretirali po nalogu višjega javnega tožilstva v Beogradu, ker naj bi pred skupščino ves dan spodbujal nasilno spremembo ustavne ureditve in udeležence shoda pozval k napadu na udeležence drugega shoda ter policiste.

Kot trdi srbsko ministrstvo za notranje zadeve, pa so 37 oseb pridržali, ker naj bi sodelovale pri motenju javnega reda in miru ter povzročanju incidentov pred parlamentom.

KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kali?opko Kali?opkovi?
04. 11. 2025 09.45
A ni bil stevanović priprt po nalogu Hojsa med korono. Nismo nič boljši kot Srbi.
ODGOVORI
0 0
IskraLJ
04. 11. 2025 09.41
+4
Tale Štimac je pravi provokator, žena pa naj se vpraša na čemu on je in naj ne spodbuja nedela in propada. Država je bila v vzponu, gospodarstvo je rastlo, turizem na višku, vlaganja ogromna, proizvodnja in industrija top, ... teli brezdelneži in provokatorji pa na ulicah. In ja, Vučič je beden, a novi mehkužec bo Srbijo porinil v prepad, tako pač kot hoče ursula.
ODGOVORI
5 1
cirenij
04. 11. 2025 09.45
+++++++++++++++++++++++
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
04. 11. 2025 09.32
-6
Take razmere boste dobili,če izvolite Janšo
ODGOVORI
6 12
JOSEPH HAYDN
04. 11. 2025 09.35
+3
Zato je golobovo postopanje identično dogajanju v srbiji
ODGOVORI
6 3
BBcc
04. 11. 2025 09.36
-1
Res je. Samo ga ne bomo. Nas je že preveč stal tale Janša.
ODGOVORI
4 5
Mekenzi
04. 11. 2025 09.28
+2
Mi imamo Vučica in Srbijo V Sloveniji samo da zove Golob, a pozadi Janković i Kučan. Ista diktatura. 😭☠️🇸🇮
ODGOVORI
8 6
St. Gallen
04. 11. 2025 09.27
-5
kopirajte drzave,ki nudijo mnogo boljso kvaliteto zivljenja, naprimer Svica, samo preko hriba je
ODGOVORI
0 5
Protoc
04. 11. 2025 09.27
+6
Čakajte da nam uvozeni iz Sudana en dan naredi sceno..Tito ni dovolil tujcev..naši pa ne da dovolijo...ampak navali v Slovenijo!!!
ODGOVORI
7 1
Protoc
04. 11. 2025 09.26
+4
Zgodba o Bogi Romkinji po umoru Alesa????
ODGOVORI
7 3
KatiFafi
04. 11. 2025 09.23
+10
a od kmeta pa ne smemo komentirat, da ne pišemo kontra sončnemu kralju Golobu?
ODGOVORI
13 3
Protoc
04. 11. 2025 09.25
+2
Gotovo sem rekel par dni..in vse še bolj zatreti narod
ODGOVORI
4 2
Bolfenk2
04. 11. 2025 09.17
+9
To je bolano kako se gredo levičarji politiko povsod po svetu. Do oblasti bi radi prišli z nasiljem na ulici. Srbi so leto nazaj imeli demokratične volitve in Vučko je zmagal z veliko večino. Čez 3 leta so spet volitve. Levičarji, več sreče prihodnič.
ODGOVORI
13 4
Observatore kita
04. 11. 2025 09.25
-2
Se ne čudim da bolnika potpiraš tipično zate
ODGOVORI
5 7
BBcc
04. 11. 2025 09.37
Bolnik podpira bolnika.
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
04. 11. 2025 09.16
+8
po štirih mesecih se so le spomnili podati obtožnico proti "skupnosti", katera je hudo pretepla kmeta? Res, vau, policija in vlada .... če bomo vas čakali, bomo še pocrkali od starosti od čakanja.
ODGOVORI
10 2
Dragica Cegler
04. 11. 2025 09.11
+2
Tile zvezdniki so isti kot v ZDA,Ko njim kaj ne paše so drugi krivi.Me zanima,če so se iz ZDA odselili vsi zvezdniki,kot so obljubili.
ODGOVORI
5 3
asdfghjklč
04. 11. 2025 09.17
-1
dragica, kako kaj tvoj ljubljenec vućić? Je kaj kriv?
ODGOVORI
3 4
cirenij
04. 11. 2025 09.28
+4
Dragica++++++++++++++. Kaj, če si "zvezdnik", zate ne veljajo zakoni? Če bi zganjali take proteste v USA ali drugod po svetu, z njimi ne bi počeli v rokavicah, kot v Srbiji. Ampak ne upajo,zaradi usmerjenosti EU, ve se kam.
ODGOVORI
4 0
cirenij
04. 11. 2025 09.29
+4
Sicer pa naj že enkrat prenehajo objavljat te "novice" od dol, vsakodnevno!
ODGOVORI
4 0
Andrej77
04. 11. 2025 09.10
+10
Mislim da je dovolj vesti iz Srbije. Naj se sami zmenijo....
ODGOVORI
10 0
Divji petelin
04. 11. 2025 09.06
-4
Tako je tudi prav, plačanec…zla iz EU
ODGOVORI
3 7
Observatore kita
04. 11. 2025 09.08
+5
Ne bluzi
ODGOVORI
6 1
