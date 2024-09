Mož prevažal 'mumijo': 'Hiša je postala njegov grad in moj zapor'

Torej na primer, ki že tri desetletja preganja Judy Singh, ki je bila nekega poznega večera, leta 1993, z balkona svojega doma, priča prizoru, ki ga ne more pozabiti.

Po ulici se je počasi premikal avto njenega soseda Jona Winfielda, na zadnjem sedežu – obsijanem z notranjo lučjo – pa je bila postava, zavita v rjuho.

"Luč je gorela in videl sem v avto. V zadnjem delu avtomobila sem videla nekaj, kar je bilo videti kot mumija, in pomislila sem - kaj počne pozno zvečer z nečim takim?" se spominja zdaj 69-letna Judy.

Dva tedna kasneje je Judy izvedela, da je Winfieldova žena Bronwyn, takrat stara 31 let in natakarica v lokalni kavarni, izginila.

In od takrat se sprašuje ali je bila priča zločina.

Podcast Bronwyn, ki ga vodi Hedley Thomas, se je poglobil v primer.

Jon in Bronwyn sta se poročila decembra 1987, ko je bila ona stara 25 let, on pa 33 let. Imela sta dva majhna otroka: Chrystal, Bronwynino hčerko iz prejšnje zveze – ki je bila stara 10 let, ko je njena mama izginila – in skupno hčerko Lauren, ki je bila takrat stara pet let. A v zvezi ni bilo vse, kot bi moralo biti, razpoke so se pokazale že, ko se je par preselil v sanjski dom, ki ga je zgradil Jon.

V dnevniku je Bronwyn zapisala: "Ko smo se preselili v Lennox Head, sem bila še bolj osamljena. Hiša, ki je bila zgrajena, je postala njegov grad in moj zapor."

Marca 1993 se je par razšel.

Jon je ostal v družinski hiši, njegova žena pa se je skupaj z otroki preselila v bližnje najeto stanovanje. Bronwyn je pristojnim prijavila, da ji Jon grozi, izvaja psihično nasilje, ji grozi s skrbništvom, prav tako naj bi jo napadel in da ima finančne težave.

Ločitveni postopek je začela v tednih pred izginotjem, želela je tudi delitev premoženja, vključno s hišo.

Njen odvetnik ji je svetoval, naj se vseli nazaj, zato so se s hčerkama 14. maja vrnila v hišo. Dve noči pozneje je izginila brez sledu.

Kasneje je Chrystal, kot piše Sun, policiji pripovedovala, da ju je s setro tisto noč oče zbudil in ju odpeljal v Sydney, kjer sta ostali skoraj štirinajst dni. Da je mama pogrešana, sta izvedeli šele, ko sta se vrnili, oče pa je trdil, da je Bronwyn rekla, da potrebuje nekaj dni odmora od deklet, opravila telefonski klic in sedla v neznan avto, ki jo je odpeljal. Trdil je celo, da naj bi bil to nek premožni ljubimec.

Na grozo svojcev je policija to razlago sprejela kot dejstvo. Pa čeprav jim je priča Judy povedala, kaj je videla tisto noč. Težava? To so bili časi, ko policija izginotij žensk ni obravnavala prav resno, pa čeprav je bilo neverjetno, da bi kar zapustile svoje otroke, ki so jim bile predane - in tudi vse, kar so imele.

V podkastu so policijo obtožili nevestnega dela in ocenili, da je bil Lennox Head takrat, kjer so policisti čakali pokoj, temu primerna pa je bila vnema za delo.

Šele leta 1998 je policija po pritisku njene družine začela preiskovati. V vmesnih petih letih se ni dotaknil nobenega od njenih bančnih računov in nihče je ni opazil.

Chrystal je leta 1999, ko je imela 16 let, o dogajanju v usodni noči dejala, da je slišala mamo in očeta, kako sta se prepirala, in mamo, kako joka. Nato je zaspala in naslednje, česar se spomni, je, da jo je zbudil oče in s stestro odpeljal v Sydney. "Lauren je vprašala, kje je mama, in spomnim se, da je oče rekel nekaj o tem, da gre mama na počitnice, on pa mora službeno v Sydney." Povedala je tudi, da je bil oče fizično nasilen.

A Jon je vztrajal pri svojem in dodal, da je Bronwyn po Laureninem rojstvu trpela za poporodno depresijo. To je bila takrat slabo znana diagnoza, težave z duševnim zdravjem pa so običajno še zmanjšale vnemo preiskovalcev.

Ko je mama izginila, je Lauren ostala v oskrbi očeta, Chrystal pa je poslal k prijateljem, rejniškim družinam in cerkvenim skupinam. Jon je leta 1999 prodal družinsko hišo.

Preiskava ni nikoli obrodila kakšnih konkretnih sadov, čeprav so bili pozivi, da je Jona obtoži, saj da naj bi bilo posrednih dokazov o njegovi krivdi več kot dovolj.

Leta 2009 je policija nato ponovno pozvala javnost, naj posreduje morebitne informacije in ponudila okoli 50.000 evrov nagrade. Zgodilo se ni nič.

Potem pa je primer postal tema podkasta in več spletnih video posnetkov. Ponovno je prišlo na dan pričanje sosede o tem, da je najbrž videla zavito truplo.

Jon medtem molči in vztraja, da je že leta 1998 policistom odgovoril na 415 vprašanj.

Primer je razklal družino. Chrystal, ki je zdaj živi v Sydneyju, sumi, da je mamo ubil oči. Lauren verjame, da je nedolžen. V očeh policije pa Joh ostaja edini osumljenec, primer je še vedno odprt, nagrada pa je še vedno na voljo.

Mnogi medtem verjamejo, da se odgovori skrivajo na dnu jezera Ainsworth, ki je od hiše, kjer je par nekoč živel, oddaljeno le osem minut vožnje. In tako naj bi se že oglasilo izkušeno podjetje, ki namerava prečesati območje z napredno tehnologijo.