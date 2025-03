Turki še vedno na ulicah, policija nadnje z vodnim topom in solzivcem

OGLAS

V Turčiji se je včeraj več deset tisoč ljudi udeležilo protestov v podporo županu Istanbula Ekremu Imamogluju, za katerega so oblasti po pridržanju v nedeljo tudi uradno odredile pripor. Obenem je na glasovanju njegova opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP) glasovala za Imamogluja kot predsedniškega kandidata. Sodišče v Istanbulu je Imamogluju v nedeljo v okviru preiskave korupcije in članstva v kriminalni združbi odredilo pripor do sojenja, kasneje ga je notranje ministrstvo še suspendiralo kot župana.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Protesti v podporo Imamogluju v Istanbulu icon-picture-layer-2 1 / 5

Zbrane je nagovorila tudi njegova soproga Dilek Kaya Imamoglu, ki je dejala, da se je krivica, ki se je zgodila njenemu možu, dotaknila vesti ljudi. "Premagal te bo ... izgubil boš," je napovedala vladajočemu Recepu Tayyipu Erdoganu.

Dilek Kaya Imamoglu na protestih v Istanbulu FOTO: Profimedia icon-expand

"Vsi, ki želijo v tej državi živeti kot ljudje, da se z njimi ravna kot z ljudmi in ki zahtevajo pravičnost in demokracijo. To je njihov skupni glas, njihov skupni dih! Predsednik Ekrem te je premagal že štirikrat in te bo premagal še petič," je še zapisala na omrežju X.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kmalu po tem so se že peti večer zapored blizu istanbulske mestne hiše zbrale množice ljudi, ki so izražale podporo priprtemu politiku in vihtele turške zastave. Poleg Istanbula so protesti med drugim potekali še v Ankari, vsega skupaj v najmanj 55 od 81 provinc v državi. Ponekod je policija proti zbranim uporabila vodne topove in solzivec.

Protesti v podporo Imamogluju v Istanbulu FOTO: AP icon-expand