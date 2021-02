Žena severnokorejskega voditelja po letu dni prvič v javnosti

Ri So Jul in Kim Džong Un na koncertu.

Ri Sol Juje v preteklosti redno spremljala moža na večjih dogodkih in prireditvah, nato pa je lanskega januarja izginila iz javnosti. Njena odsotnost je sprožila številne špekulacije o morebitnih zdravstvenih težavah ali nosečnosti. Južnokorejske obveščevalne službe naj bi poročale, da se Ri izogiba javnim dogodkom zaradi zaskrbljenosti zaradi covida-19 ter da preživlja čas s svojimi otroki.

Severna Koreja sicer uradno ni zabeležila nobenega primera okužbe s covidom-19, strokovnjaki pa menijo, da je to bolj malo verjetno.

V torek sta se Ri in Kim Džong Un udeležila koncerta, s katerim so obeležili rojstni dan Kimovega očeta in nekdanjega severnokorejskega voditelja Kim Džong Ila. Po poročanju tujih medijev sta bila zakonca ves čas nasmejana, ob prihodu pa so ju pozdravili z bučnim aplavzom.