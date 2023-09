Žena zloglasnega narkokralja El Chapa je bila izpuščena iz zapora

34-letna Emma, rojena v ZDA, je bila leta 2021 obsojena na tri leta zapora, potem ko je priznala krivdo v treh točkah obtožnice zaradi pomoči narkokartelu Sinaloa, vključno z zaroto za pranje denarja in distribucijo prepovedanih drog ter sodelovanjem pri ilegalnih finančnih poslih, poroča Guardian.

Coronelova naj bi na sodišču prevzela odgovornost za svoja dejanja in se strinjala, da bo ameriški vladi odstopila skoraj 1,5 milijona dolarjev, ki jih je pridobila na nezakonit način. Med izrekom kazni je izrazila globoko obžalovanje zaradi sodelovanja z Guzmanom in kartelom Sinaloa, navaja CNN. Coronelova je bila sicer zaprta v zaporu z nizko stopnjo varovanja v Los Angelesu. Sicer pa še vedno ni jasno, ali Guzmanovo ženo čakajo še druge obtožnice v Mehiki.

Poleg tega naj bi, kot je sama priznala, delovala kot kurirka med možem Joaquinom "El Chapo" Guzmanom , ki je vodil kartel, in drugimi člani organizacije, medtem ko je bil El Chapo zaprt v mehiškem zaporu Altiplano.

Zunaj jo čakata hčerki, katerih oče je prav zloglasni vodja kartela, ki ga je Coronelova spoznala, ko je bila lepotna kraljica, in se z njim poročila leta 2007 pri rosnih 18 letih. Guzman, ki mu je sicer dvakrat uspelo pobegniti iz zapora v Mehiki, trenutno prestaja dosmrtno kazen v zaporu Supermax v Koloradu. Tožilci so ga označili za "neusmiljenega in krvoločnega vodjo".

Kartel sicer še vedno deluje, nekatere člane je Bidnova administracija februarja sankcionirala zaradi njihove vpletenosti v nezakonito trgovino s fentanilom in metamfetaminom, poroča CNN.