Ženi grozil, jo zvezal, nato tudi zabodel. Kljub prijavam ostal na prostosti

Napadalec je pobegnil, ponesrečenca pa so hudo poškodovana in v življenjski nevarnosti prepeljali v bolnišnico. Zdravniki se še vedno borijo, da bi ju obdržali pri življenju. Moški je nato okoli 18.30 na spletu zapisal poslovilno sporočilo, policija pa ga je zvečer odkrila v lovski koči pri Gospiću.

'Nismo ravnali narobe, vse je bilo narejeno po zakonu'

Pa bi tragedijo lahko preprečili? "Poudarjamo, da v konkretnem primeru ni prišlo do opustitve ravnanja občinskega državnega tožilstva v Gospiću, saj so bili obdolžencu izrečeni varnostni ukrepi v skladu z določbami zakona o kazenskem postopku, ki so bili ocenjeni kot ustrezni na podlagi trenutnih okoliščin," so zagotovili na državnem pravobranilstvu na Hrvaškem.

Kot so pojasnili, so 19. avgusta v povezavi z dogodki, ki so se zgodili dva dni pred tem, ko je moški ženo zavezal v sobi in ji grozil, resnično prejeli kazensko ovadbo zoper 36-letnika. Ker je proti moškemu že tekel kazenski postopek pred Občinskim sodiščem v Gospiću zaradi kaznivega dejanja grožnje, so odločili, da obdolžencu odredijo varnostni ukrep prepovedi približevanja oškodovancu na razdaljo 50 metrov ter tudi ukrep odstranitve iz doma, so dejali v odzivu za RTL.hr.