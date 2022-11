Ženi v pijačo podtaknil substanco za prekinitev nosečnosti, zdaj obsojen

Herringova žena trdi, da ji je marca Herring govoril o pomenu hidracije med nosečnostjo in ji ponujal kozarce vode. Ko je pila iz enega od kozarcev, je opazila, da je voda motna. Ko ga je povprašala, kaj je razlog, ji je dejal, da je motnost vode lahko posledica umazanih cevi.

Pol ure pozneje je dobila krče in začela močno krvaveti, zaradi česar je obiskala urgenco, na njeno olajšanje pa otroka ni izgubila. Po teh simptomih je posumila, da je bilo v njeno pijačo podtaknjeno zdravilo za prekinitev nosečnosti, zato je postala bolj pozorna na to, kaj počne njen mož. Na skrivaj ga je opazovala in opazila, da ji je Herring v pijačo stresel vsebino plastične vrečke. Kasneje je zunaj pregledala smeti in odkrila odprto embalažo substance Cyrux, ki vsebuje misoprostol, sestavino, ki povzroči splav. Svoje odkritje je tudi posnela in posnetke pokazala pristojnim organom. V začetku meseca je porota Herringa zaradi poskusa prekinitve ženine nosečnosti obsodila, poroča The Guardian.

Na novico o nosečnosti se je odzval z neodobravanjem

V izjavi houstonske policije je navedeno, da sta bila zakonca Herrington poročena 11 let, sčasoma pa je njun odnos postal napet. Herring je februarja izrazil željo, da bi se ločil od žene in se odselil iz njunega doma. Kljub temu je privolil v partnersko terapijo. Zakonca imata sicer že dva otroka, stara dva in šest let.

Herringova žena je izvedela, da je noseča, in to povedala možu, ko sta se 8. marca udeležila partnerske terapije. Uradnikom je povedala, da se je njen mož takrat na novico odzval z neodobravanjem.

Teksas ima enega najbolj restriktivnih zakonov o splavu

Teksas ima sicer enega najbolj restriktivnih zakonov o splavu, ki dovoljuje splav le, ko je resno ogroženo življenje nosečnice, brez izjem v primeru posilstva ali incesta.

Zakon ne določa le kaznivega dejanja za izvedbo postopka splava, temveč tudi možnost, da civilne osebe tožijo vsako osebo, ki ji pri splavu pomaga.