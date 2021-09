Ženin nevesti podaril ganljivo darilo – hologram njene najboljše prijateljice

Kanadski mladoporočenec si je prislužil naziv najboljšega ženina na svetu. Naziv sta mu podelili nevesta in njena družica, razlog zanj pa je bilo ganljivo darilo. Čeprav sta bili skoraj 6000 kilometrov oddaljeni, je ženin uspel najboljši prijateljici na poročni dan združiti. In to s pomočjo holograma. Družica je tako s penino v rokah presenetila nevesto in njene goste. Ter čez noč postala prava medijska senzacija.