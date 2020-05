Ženo bivšega predsednika HDZ sumijo davčne utaje in finančnih poneverb

Zagrebški policisti so danes sprožili veliko preiskavo proti 36 osebam in devetim podjetjem, ki jih sumijo davčne utaje in finančnih poneverb, poročajo hrvaški mediji. Pridržali naj bi tudi direktorico oglaševalskega podjetja Drimia Ano Karamarko, soprogo bivšega predsednika HDZ Tomislava Karamarka. Bil je tudi hrvaški minister za notranje zadeve.

Policijsko akcijo, ki od zgodnjih jutranjih ur obsega tudi preiskavo domov in poslovnih prostorov osumljencev, je sprožil urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok). Uradnih informacij o poteku preiskave, v kateri po neuradnih informacijah sodeluje približno 150 policistov, sicer ne želijo posredovati.

Kot na svoji spletni strani poroča Večernji list, naj bi osumljenci iz svojih podjetij z lažnimi fakturami od leta 2017 poneverili več kot 20 milijonov kun (2,6 milijona evrov), davčno upravo pa naj bi s tem prevarali za 11 milijonov kun (1,5 milijona evrov). Osumljenci naj bi vzpostavili več podjetij, nato pa naj bi si medsebojno prodajali večinoma neobstoječe blago in storitve.

Jutarnji list na svoji spletni strani poroča, da so Karamarkovo prijeli, ker je iz svojega podjetja Drimia na podlagi lažnih faktur za neobstoječe storitve nezakonito vzela več kot 400.000 kun (53.000 evrov).