Ženo naj bi prodal več kot 120 moškim

Moškega so aretirali konec oktobra na severu Švedske, potem ko ga je žena prijavila policiji. Od takrat je v priporu, obtožbe pa zanika.

Po navedbah tožilstva naj bi žrtev dolga leta sistematično izkoriščal. Prisili naj bi jo, da je izvajala spolna dejanja, sam pa je od tega pobiral denar. Po obtožnici naj bi jo oglaševal na spletu, se dogovarjal srečanja z moškimi ter nato nadzoroval posilstva. Do februarja so preiskovalci identificirali približno 120 moških, ki naj bi kupovali spolne storitve. Kazniva dejanja naj bi se dogajala med 11. avgustom 2022 in 21. oktobrom 2025.

Tožilstvo navaja, da je žrtev nadzoroval z nasiljem in grožnjami ter izkoriščal njeno odvisnost od drog in strah pred njim. Njena odvetnica Silvia Ingolfsdottir je dejala, da je bila žrtev izpostavljena "posebej hudim kaznivim dejanjem" ter da zdaj upa na pravico. Sojenje naj bi se začelo 13. aprila.